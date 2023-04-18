Эксперт рассказал, когда закончится наводнение в Украине

Последствия весеннего половодья в Украине. Фото: ГСЧС

Нынешняя ситуация с подтоплением в Украине все еще не критическая и не угрожающая. И как только наладится гидравлический режим, сработают накопительные возможности почвы, территорий, а также потеплеет – водный баланс отрегулируется. Это произойдет уже в ближайшие дни и недели.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал директор Института водных проблем и мелиорации Михаил Яцюк.

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"Воду можно перераспределить по накопительным источникам и сделать превентивные сбросы там, где это возможно с военной точки зрения. Это касается северо-западных областей Украины. Но как только повысится температура воздуха, начнется испарение, наладится гидравлический режим — наводнение пойдет на убыль. Это будет уже в ближайшие дни и недели", — уточнил эксперт.

Наводнение в Киеве, 17 апреля. Фото: Олег Переверзев

Яцюк также прокомментировал вероятную причастность к подтоплению Украины со стороны Беларуси. Об этом пишут в социальных сетях.

"Не могу комментировать действия белорусских властей из-за войны. Кое-что действительно зависит от ситуации в бассейне реки Припять, но в большей степени все-таки зависит от Украины", — уточнил Яцюк.

Напомним, по мнению Михаила Яцюка, весеннее половодье в Украине вызвано двумя факторами: это война и неурегулированный вопрос управления водными ресурсами. Поэтому из-за аномальных осадков сейчас вся территория Украины переувлажнена.

Согласно прогнозам Укргидрометеоцентра, пик половодья в Украине придется на период с 18 по 28 апреля. Именно в этот период ожидается прохождение максимальных уровней.