Командир "Азову" Денис Прокопенко "Редіс" зустрівся з особовим складом
У неділю, 16 липня командир "Азову" Денис Прокопенко з позивним "Редіс" зустрівся з особовим складом. Він проходить реабілітацію та найближчим часом розпочне виконання службових обов'язків.
Про це повідомила пресслужба "Азову".
Денис Прокопенко "Редіс" на зустрічі з особовим складом
"Перебуваючи у полоні я сказав, що для мене ця війна не закінчиться, доки ми не повернемо з полону нашого останнього бійця та не відновимо кордони України на стан 1991 року. Я — солдат. Мене не цікавлять ніякі інші напрямки діяльності, крім військової справи. Моє серце, моя душа, моє тіло належать Азову", — сказав "Редіс" під час зустрічі з бійцями бригади.
Він також наголосив на тому, що основні зусилля сьогодні мають бути спрямовані на бойову підготовку та доукомплектування підрозділу особовим складом, технікою та озброєнням.
У відомстві зазначили, що ця довгоочікувана зустріч командира з підлеглими — той необхідний заряд та мотивація, які піднімуть бойовий дух військовослужбовців бригади та надасть їм додаткову впевненість на полі бою.
"Наразі підполковник Денис "Редіс" Прокопенко проходить реабілітацію та найближчим часом розпочне виконання службових обов'язків", — розповіли у пресслужбі.
Нагадаємо, у суботу, 8 липня, Україна повернула на батьківщину п’ятьох захисників "Азовсталі", які перебували в Туреччині після звільнення з російського полону. З військовими зустрівся Президент України Володимир Зеленський.
Того ж дня ввечері Президент України Володимир Зеленський та командири полку "Азов" прибули у Львів. Офіційного повідомлення про візит не було.
Сам "Редіс" заявив, що обов'язково повернеться на фронт, адже саме для цього повернувся в Україну.