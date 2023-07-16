Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Командир "Азову" Денис Прокопенко "Редіс" зустрівся з особовим складом arrow

Командир "Азову" Денис Прокопенко "Редіс" зустрівся з особовим складом

16 липня 2023 21:33
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Командир "Азову" Денис Прокопенко "Редіс" зустрівся з особовим складом
Командир "Азову" Денис Прокопенко "Редіс під час зустрічі з особовим складом. Фото: t.me/azov_media
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У неділю, 16 липня командир "Азову" Денис Прокопенко з позивним "Редіс" зустрівся з особовим складом. Він проходить реабілітацію та найближчим часом розпочне виконання службових обов'язків.

Про це повідомила пресслужба "Азову"

Читайте також:

Денис Прокопенко "Редіс" на зустрічі з особовим складом

"Перебуваючи у полоні я сказав, що для мене ця війна не закінчиться, доки ми не повернемо з полону нашого останнього бійця та не відновимо кордони України на стан 1991 року.  Я — солдат. Мене не цікавлять ніякі інші напрямки діяльності, крім військової справи. Моє серце, моя душа, моє тіло належать Азову", — сказав "Редіс" під час зустрічі з бійцями бригади.

Денис Прокопенко
Командир "Азову" Денис Прокопенко "Редіс під час зустрічі з особовим складом. Фото: t.me/azov_media

Він також наголосив на тому, що основні зусилля сьогодні мають бути спрямовані на бойову підготовку та доукомплектування підрозділу особовим складом, технікою та озброєнням. 

У відомстві зазначили, що ця довгоочікувана зустріч командира з підлеглими — той необхідний заряд та мотивація, які піднімуть бойовий дух військовослужбовців бригади та надасть їм додаткову впевненість на полі бою.

Денис Прокопенко
Командир "Азову" Денис Прокопенко "Редіс під час зустрічі з особовим складом. Фото: t.me/azov_media
Денис Прокопенко
Командир "Азову" Денис Прокопенко "Редіс під час зустрічі з особовим складом. Фото: t.me/azov_media

"Наразі підполковник Денис "Редіс" Прокопенко проходить реабілітацію та найближчим часом розпочне виконання службових обов'язків", — розповіли у пресслужбі. 

Денис Прокопенко на зустрічі з "азовцями"
Командир "Азову" Денис Прокопенко "Редіс під час зустрічі з особовим складом. Фото: t.me/azov_media

Нагадаємо, у суботу, 8 липня, Україна повернула на батьківщину п’ятьох захисників "Азовсталі", які перебували в Туреччині після звільнення з російського полону. З військовими зустрівся Президент України Володимир Зеленський.

Того ж дня ввечері Президент України Володимир Зеленський та командири полку "Азов" прибули у Львів. Офіційного повідомлення про візит не було.

Сам "Редіс" заявив, що обов'язково повернеться на фронт, адже саме для цього повернувся в Україну.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Фонд MK Foundation передав прикордонникам мінівени та машини швидкої допомоги

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз