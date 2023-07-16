Командир "Азову" Денис Прокопенко "Редіс" зустрівся з особовим складом

Командир "Азову" Денис Прокопенко "Редіс під час зустрічі з особовим складом. Фото: t.me/azov_media

У неділю, 16 липня командир "Азову" Денис Прокопенко з позивним "Редіс" зустрівся з особовим складом. Він проходить реабілітацію та найближчим часом розпочне виконання службових обов'язків.

Про це повідомила пресслужба "Азову".

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"Перебуваючи у полоні я сказав, що для мене ця війна не закінчиться, доки ми не повернемо з полону нашого останнього бійця та не відновимо кордони України на стан 1991 року. Я — солдат. Мене не цікавлять ніякі інші напрямки діяльності, крім військової справи. Моє серце, моя душа, моє тіло належать Азову", — сказав "Редіс" під час зустрічі з бійцями бригади.

Командир "Азову" Денис Прокопенко "Редіс під час зустрічі з особовим складом. Фото: t.me/azov_media

Він також наголосив на тому, що основні зусилля сьогодні мають бути спрямовані на бойову підготовку та доукомплектування підрозділу особовим складом, технікою та озброєнням.

У відомстві зазначили, що ця довгоочікувана зустріч командира з підлеглими — той необхідний заряд та мотивація, які піднімуть бойовий дух військовослужбовців бригади та надасть їм додаткову впевненість на полі бою.

Командир "Азову" Денис Прокопенко "Редіс під час зустрічі з особовим складом. Фото: t.me/azov_media

Командир "Азову" Денис Прокопенко "Редіс під час зустрічі з особовим складом. Фото: t.me/azov_media

"Наразі підполковник Денис "Редіс" Прокопенко проходить реабілітацію та найближчим часом розпочне виконання службових обов'язків", — розповіли у пресслужбі.

Командир "Азову" Денис Прокопенко "Редіс під час зустрічі з особовим складом. Фото: t.me/azov_media

Нагадаємо, у суботу, 8 липня, Україна повернула на батьківщину п’ятьох захисників "Азовсталі", які перебували в Туреччині після звільнення з російського полону. З військовими зустрівся Президент України Володимир Зеленський.

Того ж дня ввечері Президент України Володимир Зеленський та командири полку "Азов" прибули у Львів. Офіційного повідомлення про візит не було.

Сам "Редіс" заявив, що обов'язково повернеться на фронт, адже саме для цього повернувся в Україну.