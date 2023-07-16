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Командир "Азова" Денис Прокопенко "Редис" встретился с личным составом

16 июля 2023 21:33
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Командир "Азова" Денис Прокопенко "Редис" встретился с личным составом
Командир "Азова" Денис Прокопенко "Редис во время встречи с личным составом. Фото: t.me/azov_media
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В воскресенье, 16 июля командир "Азова" Денис Прокопенко с позывным "Рэдис" встретился с личным составом. Он проходит реабилитацию и в ближайшее время приступит к выполнению служебных обязанностей.

Об этом сообщила пресс-служба "Азова".

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Денис Прокопенко "Редис" на встрече с личным составом

"Находясь в плену, я сказал, что для меня эта война не закончится, пока мы не вернем из плена нашего последнего бойца и не восстановим границы Украины на состояние 1991 года. Я — солдат. Меня не интересуют никакие другие направления деятельности, кроме военного дела". Мое сердце, моя душа, мое тело принадлежат Азову", — сказал "Редис" во время встречи с бойцами бригады.

Денис Прокопенко
Командир "Азова" Денис Прокопенко "Редис во время встречи с личным составом. Фото: t.me/azov_media

Он также отметил, что основные усилия сегодня должны быть направлены на боевую подготовку и доукомплектование подразделения личным составом, техникой и вооружением.

В ведомстве отметили, что эта долгожданная встреча командира с подчиненными — необходимый заряд и мотивация, которые поднимут боевой дух военнослужащих бригады и придаст им дополнительную уверенность на поле боя.

Денис Прокопенко
Командир "Азова" Денис Прокопенко "Редис во время встречи с личным составом. Фото: t.me/azov_media
Денис Прокопенко
Командир "Азова" Денис Прокопенко "Редис во время встречи с личным составом. Фото: t.me/azov_media

"Сейчас подполковник Денис "Редис" Прокопенко проходит реабилитацию и в ближайшее время приступит к выполнению служебных обязанностей", — рассказали в пресс-службе.

Денис Прокопенко на встрече с "азовцами"
Командир "Азова" Денис Прокопенко "Редис во время встречи с личным составом. Фото: t.me/azov_media

Напомним, в субботу, 8 июля, Украина вернула на родину пятерых находившихся в Турции защитников "Азовстали" после освобождения из российского плена. С военными встретился Президент Украины Владимир Зеленский.

В тот же день вечером президент Украины Владимир Зеленский и командиры полка "Азов" прибыли во Львов. Официального уведомления о визите не было.

Сам "Рэдис" заявил, что обязательно вернется на фронт, ведь именно для этого вернулся в Украину.

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