Командир "Азова" Денис Прокопенко "Редис" встретился с личным составом
В воскресенье, 16 июля командир "Азова" Денис Прокопенко с позывным "Рэдис" встретился с личным составом. Он проходит реабилитацию и в ближайшее время приступит к выполнению служебных обязанностей.
Об этом сообщила пресс-служба "Азова".
Денис Прокопенко "Редис" на встрече с личным составом
"Находясь в плену, я сказал, что для меня эта война не закончится, пока мы не вернем из плена нашего последнего бойца и не восстановим границы Украины на состояние 1991 года. Я — солдат. Меня не интересуют никакие другие направления деятельности, кроме военного дела". Мое сердце, моя душа, мое тело принадлежат Азову", — сказал "Редис" во время встречи с бойцами бригады.
Он также отметил, что основные усилия сегодня должны быть направлены на боевую подготовку и доукомплектование подразделения личным составом, техникой и вооружением.
В ведомстве отметили, что эта долгожданная встреча командира с подчиненными — необходимый заряд и мотивация, которые поднимут боевой дух военнослужащих бригады и придаст им дополнительную уверенность на поле боя.
"Сейчас подполковник Денис "Редис" Прокопенко проходит реабилитацию и в ближайшее время приступит к выполнению служебных обязанностей", — рассказали в пресс-службе.
Напомним, в субботу, 8 июля, Украина вернула на родину пятерых находившихся в Турции защитников "Азовстали" после освобождения из российского плена. С военными встретился Президент Украины Владимир Зеленский.
В тот же день вечером президент Украины Владимир Зеленский и командиры полка "Азов" прибыли во Львов. Официального уведомления о визите не было.
Сам "Рэдис" заявил, что обязательно вернется на фронт, ведь именно для этого вернулся в Украину.