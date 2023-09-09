Користувачі соцмереж помітили на фото минулого століття чоловіка з мобільним телефоном

Чоловік із телефоном на знімку 1940-х років. Фото: Popperfoto Creative

Уважні користувачі інтернету впевнені, що на старому фото 1940-х побачили "мандрівника з майбутнього". На фотографії з Корнуолла 1940-х на пляжі Тоуен, зробленої у вересні 1943 року, виявили чоловіка, який, здавалося, користується пристроєм, що нагадує сучасний смартфон.

Про це повідомляють ЗМІ.

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Повідомляється, що цей знімок був опублікований у мережі Стюартом Хамфрісом.

"Англійські військовослужбовці на пляжі в Корнуоллі, 1943 рік. (Хтось може ідентифікувати конкретне місце?)", — сказав Хамфріс.

Однак, користувачі були більше зацікавлені раптовою деталлю на фото.

Журнал South London History залишив коментар:

"Почекайте... Та людина використовує мобільник?"

"Смішна знахідка. Схоже, на цьому зображенні хлопець із майбутнього користується телефоном. Неймовірно, але тепер на старих фотографіях ми бачимо пристрої, які раніше нам здавалися непомітними", — зауважив доктор Кевін Перселл.

Джеральд Джексон з усмішкою сказав:

"Кумедно спостерігати, як змінювалася мода на пляжі! У 50-ті так одягалися!".

Але Хамфріс був скептичний і відповів:

"На мою думку, він просто закручує тютюн!"

Це далеко не вперше, коли в старих фотографіях знаходять предмети, що нагадують сучасні технології.

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