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Користувачі соцмереж помітили на фото минулого століття чоловіка з мобільним телефоном

9 вересня 2023 14:58
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Користувачі соцмереж помітили на фото минулого століття чоловіка з мобільним телефоном
Чоловік із телефоном на знімку 1940-х років. Фото: Popperfoto Creative
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Уважні користувачі інтернету впевнені, що на старому фото 1940-х побачили "мандрівника з майбутнього". На фотографії з Корнуолла 1940-х на пляжі Тоуен, зробленої у вересні 1943 року, виявили чоловіка, який, здавалося, користується пристроєм, що нагадує сучасний смартфон.

Про це повідомляють ЗМІ.

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Повідомляється, що цей знімок був опублікований у мережі Стюартом Хамфрісом.

"Англійські військовослужбовці на пляжі в Корнуоллі, 1943 рік. (Хтось може ідентифікувати конкретне місце?)", — сказав Хамфріс.

Однак, користувачі були більше зацікавлені раптовою деталлю на фото.

Журнал South London History залишив коментар:

"Почекайте... Та людина використовує мобільник?"

"Смішна знахідка. Схоже, на цьому зображенні хлопець із майбутнього користується телефоном. Неймовірно, але тепер на старих фотографіях ми бачимо пристрої, які раніше нам здавалися непомітними", — зауважив доктор Кевін Перселл.

Джеральд Джексон з усмішкою сказав:

"Кумедно спостерігати, як змінювалася мода на пляжі! У 50-ті так одягалися!".

Але Хамфріс був скептичний і відповів:

"На мою думку, він просто закручує тютюн!"

Це далеко не вперше, коли в старих фотографіях знаходять предмети, що нагадують сучасні технології.

Нагадаємо, що люди, які люблять активно фотографуватися, мають звернути свою увагу на народні прикмети, пов'язані зі знімками. Ми пояснюємо, як правильно зберігати фотографії, а також розповімо про те, яка небезпека пов'язана зі знімками.

 

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