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Пользователи соцсетей заметили на фото прошлого века мужчину с мобильным телефоном

9 сентября 2023 14:58
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Пользователи соцсетей заметили на фото прошлого века мужчину с мобильным телефоном
Мужчина с телефоном на снимке 1940-х годов. Фото: Popperfoto Creative
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Внимательные пользователи интернета уверены, что на старом фото 1940-х увидели "путешественника из будущего". На фотографии из Корнуолла 1940-х на пляже Тоуэн, сделанной в сентябре 1943 года, обнаружили мужчину, который, казалось, пользуется устройством, напоминающим современный смартфон. 

Об этом сообщают СМИ.

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Сообщается, что этот снимок был опубликован в сети Стюартом Хамфрисом.

"Английские военнослужащие на пляже в Корнуолле, 1943 год. (Кто-нибудь может идентифицировать конкретное место?)", — сказал Хамфрис.

Однако пользователи были больше заинтересованы внезапной деталью на фото.

Журнал South London History оставил комментарий:

"Подождите... Тот человек использует мобильник?" 

"Забавная находка. Похоже, на этом изображении парень из будущего пользуется телефоном. Невероятно, но теперь на старых фотографиях мы видим устройства, которые раньше нам казались незаметными", — заметил доктор Кевин Перселл.

Джеральд Джексон с улыбкой сказал:

"Забавно наблюдать, как менялась мода на пляже! В 50-е так одевались!". 

Но Хамфрис был скептичен и ответил:

"По моему мнению, он просто закручивает табак!". 

Стоит отметить, что это далеко не первый раз, когда в старых фотографиях находят предметы, напоминающие современные технологии.

Напомним, что люди, которые любят активно фотографироваться, должны обратить свое внимание на народные приметы, связанные со снимками. Мы объясняем, как правильно хранить фотографии, а также расскажем о том, какая опасность связана со снимками.

 

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