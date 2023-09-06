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Ни в коем случае не делайте этого! Что нужно знать любителям фотографироваться

6 сентября 2023 21:12
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Как правильно хранить фотографии – народные приметы, которые нельзя игнорировать
Молодой парень, который фотографирует двух девушек на открытом воздухе. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Люди, которые любят активно фотографироваться, должны обратить свое внимание на народные приметы, связанные со снимками. Мы объясняем, как правильно хранить фотографии, а также расскажем о том, какая опасность связана со снимками.

Новини.LIVE рассказывает о главных народных приметах, связанных с фотографиями.

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Важные народные приметы

Во-первых, не стоит публиковать в социальную сеть новые фотографии, ведь на них есть энергетика этого человека. Человек, который вас не любит, может распечатать себе нужную ему фотографию, чтобы испортить или наговорить плохие вещи.

Более того, некоторые люди используют свежие снимки других людей для проведения особых ритуалов. Таким образом, человек, который вас не любит за что-то, во время ритуала может отобрать у вас красоту, благополучие, счастливую жизнь или здоровье.

Мужчина, который смотрит на фотографию девушки в социальной сети
Мужчина, который смотрит фотографию девушки в социальной сети. Фото: Freepik

Поэтому не стоит публиковать в социальную сеть фотографии своих детей, чтобы не подвергать их опасности.

Во-вторых, нельзя жечь, рвать или резать фотографии, ведь так можно серьезно повлиять на жизнь людей, изображенных на них. В-третьих, не стоит держать в одном альбоме снимки людей, которых уже нет, и тех, кто еще жив, ведь так можно привлечь неприятности и беды.

Какие еще есть народные приметы, связанные с фотографиями

Еще считается, что нельзя делать фотографии перед тем, как вы собираетесь куда-нибудь на длительное время уехать или где-то долго путешествовать. Есть такая народная примета, что из-за фотографий перед поездками можно вообще не вернуться домой.

Молодая девушка, которая фотографируется с друзьями
Молодая девушка, которая фотографируется с друзьями. Фото: Freepik

Впрочем, такая примета довольно противоречива, ведь многие люди очень часто делают общие фотографии со своими родными перед поездками. К счастью, все они потом спокойно возвращаются домой.

Напомним, мы писали о том, почему так опасно фотографироваться в осенних листьях.

Раньше мы рассказывали о том, почему категорически нельзя носить фотографию близкого человека в своем кошельке.

Также мы сообщали о том, почему дома нельзя хранить старые календари.

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