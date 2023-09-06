Як правильно зберігати фотографії – народні прикмети, які не можна ігнорувати

Молодий хлопець, який фотографує двох дівчат на свіжому повітрі. Фото: Freepik

Люди, які люблять активно фотографуватися, повинні звернути свою увагу на народні прикмети, які пов’язані зі знімками. Ми пояснюємо, як правильно потрібно зберігати фотографії, а також розповімо про те, яка небезпека пов’язана зі знімками.

Новини.LIVE розповідає про головні народні прикмети, пов’язані з фотографіями.

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Важливі народні прикмети

По-перше, не варто публікувати у соціальну мережу нові фотографії, адже на них є енергетика цієї людини. Людина, яка вас не любить, може роздрукувати собі потрібну їй фотографію, щоб зіпсувати або наговорити поганих речей.

Більш того, деякі люди використовують свіжі знімки інших людей для проведення особливих ритуалів. Таким чином, людина, яка вас не любить за щось, під час ритуалу може відібрати у вас красу, добробут, щасливе життя або здоров’я.

Чоловік, який дивиться фотографію дівчини в соціальній мережі. Фото: Freepik

Тому не варто публікувати в соціальну мережу фотографії своїх дітей, щоб не наражати їх на небезпеку.

По-друге, не можна палити, рвати або різати фотографії, адже так можна серйозно вплинути на життя людей, які на них зображені. По-третє, не варто тримати в одному альбомі знімки людей, яких вже немає, та тих, хто ще живий, адже так можна накликати неприємності та біди.

Які ще є народні прикмети, пов’язані з фотографіями

Ще вважається, що не можна робити фотографії перед тим, як ви збирається кудись на тривалий час поїхати або десь довго подорожувати. Є така народна прикмета, що через фотографії перед поїздками можна взагалі не повернутися додому.

Молода дівчина, яка фотографується з друзями. Фото: Freepik

Втім, така прикмета є досить суперечливою, адже багато людей дуже часто роблять спільні фотографії зі своїми рідними перед поїздками. На щастя, всі вони потім спокійно повертаються додому.

Нагадаємо, ми писали про те, чому так небезпечно фотографуватися в осінньому листі.

Раніше ми розповідали про те, чому категорично не можна носити фотографію близької людини у своєму гаманці.

Також ми повідомляли про те, чому вдома не можна зберігати старі календарі.