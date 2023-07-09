Кримське підпілля привітало Залужного з ювілеєм та запросило на півострів

Жовта стрічка у Криму. Фото: t.me/yellowribbon_ua

Кримське підпілля привітало головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з ювілеєм. Воно запросило його на півострів.

Про це повідомляють активісти руху "Жовта стрічка".

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Привітання Залужного з Криму

"На відео активісти руху "Жовта стрічка" привітали Головнокомандувача Валерія Залужного з Днем народження та запросили в Крим; розвішали 180 жовтих стрічок та зробили майже сотню патріотичних графіті", — йдеться у повідомленні.

Підпілля зазначає, що Крим — це місце справжніх патріотів, які виборюють своє право на життя без російської окупації.

Нагадаємо, 8 липня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний святкував день народження. Українські пілоти вирішили оригінально привітати Залужного та подарувати "мертвих росіян".

Також ми писали, з ювілеєм Залужного привітав Командувач об'єднаних військових сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв та показав архівну світлину.

Додамо, редакторка американського видання Washington Post Ізабель Хуршудян поділилася враженнями про інтерв'ю з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.