Крымское подполье поздравило Залужного с юбилеем и пригласило на полуостров

Желтая лента в Крыму. Фото: t.me/yellowribbon_ru

Крымское подполье поздравило главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с юбилеем. Оно пригласило его на полуостров.

Об этом сообщают активисты движения "Жовта стрічка".

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Поздравление Залужного из Крыма

"На видео активисты движения "Жовта стрічка" поздравили Главнокомандующего Валерия Залужного с Днем рождения и пригласили в Крым; развесили 180 желтых лент и сделали почти сотню патриотических граффити", — говорится в сообщении.

Подполье отмечает, что Крым — это место настоящих патриотов, которые борются за свое право на жизнь без российской оккупации.

Напомним, 8 июля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный праздновал день рождения. Украинские пилоты решили оригинально поздравить Залужного и подарить "мертвых россиян".

Также мы писали, с юбилеем Залужного поздравил Командующий объединенными военными силами Украины генерал-лейтенант Сергей Наев и показал архивную фотографию.

Добавим, редактор американского издания Washington Post Изабель Хуршудян поделилась впечатлениями об интервью с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.