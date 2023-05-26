Кримський політв'язень, який з 2014 року сидів у РФ, повернувся до України
Український громадянин Микола Шиптур, який був одним із перших політв’язнів Кремля, повернувся додому. Він провів у російських тюрмах дев’ять років.
Про це повідомила Facebook-сторінка Об'єднання родичів політв'язнів Кремля.
Один із перших політв’язнів Кремля
Громадянин України Микола Шиптур був затриманий окупантами ще 9 березня 2014 року за участь у проукраїнській акції до 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка у Сімферополі.
Росіяни засудили Шиптура до дев’яти років позбавлення волі.
7 березня 2023 року українець вийшов на волю, але довгий час не міг виїхати з Росії, перебуваючи у Центрі тимчасового утримання іноземних громадян у Ростовській області.
Повернення додому
Врешті 18 квітня Микола Шиптур зміг виїхати з Росії, на попутці доїхавши до грузинської столиці Тбілісі.
Звідти, з пересадками у Вірменії та Молдові, громадянин України повернувся на батьківщину.
Зараз він перебуває разом із сім’єю у рідному місті Івано-Франківськ.
Нагадаємо, 10 лютого стало відомо, що у СІЗО російського Новочеркаська помер засуджений на 13 років позбавлення волі у справі кримських мусульман кримчанин Джеміль Гафаров. Російський суд ухвалив вирок йому 11 січня цього року. У СІЗО Новочеркаська чоловікові відмовляли у проведенні медичного обстеження.
8 лютого Кримська правозахисна група повідомила про смерть засудженого в окупованому Криму за звинуваченням у "шпигунстві" українця Костянтина Ширінга у колонії №5 міста Новотроїцьке Оренбурзької області Росії. Чоловік потребував медичної допомоги через серцеві хвороби, але не отримав її.