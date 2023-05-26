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Кримський політв'язень, який з 2014 року сидів у РФ, повернувся до України

26 травня 2023 13:06
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Кримський політв'язень, який з 2014 року сидів у РФ, повернувся до України
Микола Шиптур. Фото із соцмереж
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Український громадянин Микола Шиптур, який був одним із перших політв’язнів Кремля, повернувся додому. Він провів у російських тюрмах дев’ять років.

Про це повідомила Facebook-сторінка Об'єднання родичів політв'язнів Кремля.

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Громадянин України Микола Шиптур був затриманий окупантами ще 9 березня 2014 року за участь у проукраїнській акції до 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка у Сімферополі.

Росіяни засудили Шиптура до дев’яти років позбавлення волі.

7 березня 2023 року українець вийшов на волю, але довгий час не міг виїхати з Росії, перебуваючи у Центрі тимчасового утримання іноземних громадян у Ростовській області.

Повернення додому

Врешті 18 квітня Микола Шиптур зміг виїхати з Росії, на попутці доїхавши до грузинської столиці Тбілісі.

Звідти, з пересадками у Вірменії та Молдові, громадянин України повернувся на батьківщину.

Зараз він перебуває разом із сім’єю у рідному місті Івано-Франківськ.

Нагадаємо, 10 лютого стало відомо, що у СІЗО російського Новочеркаська помер засуджений на 13 років позбавлення волі у справі кримських мусульман кримчанин Джеміль Гафаров. Російський суд ухвалив вирок йому 11 січня цього року. У СІЗО Новочеркаська чоловікові відмовляли у проведенні медичного обстеження.

8 лютого Кримська правозахисна група повідомила про смерть засудженого в окупованому Криму за звинуваченням у "шпигунстві" українця Костянтина Ширінга у колонії №5 міста Новотроїцьке Оренбурзької області Росії. Чоловік потребував медичної допомоги через серцеві хвороби, але не отримав її.

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