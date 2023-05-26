Крымский политзаключенный, с 2014 года сидевший в РФ, вернулся в Украину

Николай Шиптур. Фото из соцсетей

Украинский гражданин Николай Шиптур, который был одним из первых политзаключенных Кремля, вернулся домой. Он провел в российских тюрьмах девять лет.

Об этом сообщила Facebook-страница Объединения родственников политзаключенных Кремля.

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Один из первых политзаключенных Кремля

Гражданин Украины Николай Шиптур был задержан оккупантами еще 9 марта 2014 года за участие в проукраинской акции к 200-летию со дня рождения Тараса Шевченко в Симферополе.

Россияне приговорили Шиптура к девяти годам лишения свободы.

7 марта 2023 украинец вышел на свободу, но долгое время не мог уехать из России, находясь в Центре временного содержания иностранных граждан в Ростовской области.

Возвращение домой

Наконец, 18 апреля Николай Шиптур смог уехать из России, на попутке доехав до грузинской столицы Тбилиси.

Оттуда с пересадками в Армении и Молдове гражданин Украины вернулся на родину.

В настоящее время он находится вместе с семьей в родном городе Ивано-Франковск.

Напомним, 10 февраля стало известно, что в СИЗО российского Новочеркасска скончался осужденный на 13 лет лишения свободы по делу крымских мусульман крымчанин Джемиль Гафаров. Российский суд вынес приговор ему 11 января этого года. В СИЗО Новочеркасска мужчине отказывали в проведении медицинского обследования.

8 февраля Крымская правозащитная группа сообщила о смерти осужденного в оккупированном Крыму по обвинению в "шпионаже" украинца Константина Ширинга в колонии №5 города Новотроицкой Оренбургской области России. Мужчина нуждался в медицинской помощи из-за сердечных болезней, но не получил ее.