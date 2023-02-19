Погода в Україні на 20 лютого - українців попередили про небезпеку

Лавини та дощі: синоптики попередили українців про погіршення погоди завтра
У понеділок, 2 лютого, в Україні очікуються опади у вигляді дощу з мокрим снігом у західних областях та на Київщині. На решті України опади не прогнозуються.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Погода в Україні
У повідомленні зазначається, що на Лівобережжі на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, удень у західній частині пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 0-5 морозу, вдень +1...+6°С, на Закарпатті та в південній частині вночі 0-5 тепла, вдень 7-9 тепла.
Погода в Київській області
Очікується похмура погода з проясненнями. Без опадів, лише увечері місцями дощ із мокрим снігом. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура області вночі 0-5 морозу, вдень 1-6 тепла,
У Києві вночі 0-2 морозу, вдень 2-4 тепла.
Попередження
У понеділок, 20 лютого, вдень у західній частині пориви південно-західного вітру 15-20 м/с. Також рятувальники просять утриматися від сходження у гори через погані погодні умови.
Попередження від ДСНС
За даними Укргідрометцентру, 19-20 лютого на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей зберігається значна сніголавинна небезпека.
У зв'язку з цим у ДСНС попереджають, що перебувати в горах небезпечно.
Нагадаємо, народний синоптик Наталія Діденко повідомила, що в Україні на 20 лютого прогнозується морозна погода. При цьому очікуються опади у вигляді мокрого снігу на сході та південному сході країни.
Температура повітря 20 лютого складе +2...+5°С, на заході та півдні +4...+8°С, на сході -1...+3°С. Вітер завтра буде північно-західний, західний, як і належить передвесняній ситуації — бадьорий, рвучкий.
У Києві 20 лютого протягом дня очікується близько +2…+4 градусів тепла. Більшість доби — без опадів, увечері пройде мокрий сніг.