Погода в Україні на 20 лютого - українців попередили про небезпеку

Прогноз погоди в Україні на 20 лютого

У понеділок, 2 лютого, в Україні очікуються опади у вигляді дощу з мокрим снігом у західних областях та на Київщині. На решті України опади не прогнозуються.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Україні

У повідомленні зазначається, що на Лівобережжі на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, удень у західній частині пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5 морозу, вдень +1...+6°С, на Закарпатті та в південній частині вночі 0-5 тепла, вдень 7-9 тепла.

Погода в Київській області

Очікується похмура погода з проясненнями. Без опадів, лише увечері місцями дощ із мокрим снігом. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура області вночі 0-5 морозу, вдень 1-6 тепла,

У Києві вночі 0-2 морозу, вдень 2-4 тепла.

Попередження

У понеділок, 20 лютого, вдень у західній частині пориви південно-західного вітру 15-20 м/с. Також рятувальники просять утриматися від сходження у гори через погані погодні умови.

Попередження від ДСНС

За даними Укргідрометцентру, 19-20 лютого на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей зберігається значна сніголавинна небезпека.

У зв'язку з цим у ДСНС попереджають, що перебувати в горах небезпечно.

Нагадаємо, народний синоптик Наталія Діденко повідомила, що в Україні на 20 лютого прогнозується морозна погода. При цьому очікуються опади у вигляді мокрого снігу на сході та південному сході країни.

Температура повітря 20 лютого складе +2...+5°С, на заході та півдні +4...+8°С, на сході -1...+3°С. Вітер завтра буде північно-західний, західний, як і належить передвесняній ситуації — бадьорий, рвучкий.

У Києві 20 лютого протягом дня очікується близько +2…+4 градусів тепла. Більшість доби — без опадів, увечері пройде мокрий сніг.