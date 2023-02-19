Погода в Украине на 20 февраля - украинцев предупредили об опасности

Прогноз погоды в Украине на 20 февраля

В понедельник, 2 февраля в Украине ожидаются осадки в виде дождя с мокрым снегом в западных областях и на Киевщине. На остальной части Украины осадки не прогнозируются.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине

В сообщении указывается, что на Левобережье на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, днем в западной части порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5 мороза, днем +1...+6°С, в Закарпатье и в южной части ночью 0-5 тепла, днем 7-9 тепла.

Погода в Киевской области

Ожидается пасмурная погода с прояснениеми. Без осадков, только вечером местами дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 0-5 мороза, днем 1-6 тепла.

В Киеве ночью 0-2 мороза, днем 2-4 тепла.

Предупреждение

В понедельник, 20 февраля, днем в западной части порывы юго-западного ветра 15-20 м/с. Также спасатели просят воздержаться от восхождения в горы из-за плохих погодных условий.

Предупреждение от ГСЧС

По данным Укргидрометцентра, 19-20 февраля на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность.

В связи с этим в ГСЧС предупреждают, что находится в горах опасно.

Напомним, что народный синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Украине на 20 февраля прогнозируется морозная погода. При этом ожидаются осадки в виде мокрого снега на востоке и юго-востоке страны.

Температура воздуха 20 февраля составит +2…+5°С, на западе и юге +4…+8°С, на востоке -1…+3°С. Ветер завтра будет северо-западный, западный, как и положено предвесенней ситуации — бодрый, порывистый.

В Киеве 20 февраля в течение дня предполагается около +2…+4 градусов тепла. Большая часть суток — без осадков, вечером пройдет мокрый снег.