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На Украину надвигается циклон с сильными ливнями: в каких областях сегодня испортится погода

19 февраля 2023 07:25
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь
Погода в Украине 19 февраля: по всей стране ожидаются осадки
Погода в Украине 19 февраля
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь

Сегодня, 19 февраля, по всей Украине ожидаются осадки. В страну снова поступит очередной циклон с запада.

Об этом сообщают Новости.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и народного синоптика Станислава Щедрина.

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Подробности

В южной части Украины, западных и Винницкой областях ожидается умеренный дождь, а в Карпатах — снег. В Закарпатье будет сильный дождь. На остальной территории Украины местами небольшие осадки.

В Укргидрометцентре сообщили о возможной гололедице на дорогах в Карпатах и на Левобережье.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах — 25-30 м/с. Температура воздуха днем 3-8°С тепла, в южной части и Закарпатье — 7-12°С тепла.

Сегодня в Киеве и области ожидается умеренный дождь.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. В Киеве температура воздуха днем будет 4-6°С тепла, в области — 3-8°С тепла.

Погода 19 февраля

Напомним, в поселке Гайдары Харьковской области сурок Тимко спрогнозировал, что весна этого года начнется в середине марта.

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