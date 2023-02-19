Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow На Україну насувається циклон із сильними зливами: в яких областях сьогодні зіпсується погода arrow

На Україну насувається циклон із сильними зливами: в яких областях сьогодні зіпсується погода

19 лютого 2023 07:25
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Погода в Україні 19 лютого: по всій країні очікуються опади
Погода в Україні 19 лютого
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 19 лютого, по всій Україні очікуються опади. До країни знову надійде черговий циклон з заходу. 

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та народного синоптика Станіслава Щедріна. 

Читайте також:

Деталі

У південній частині України, західних та Вінницькій областях очікується помірний дощ, а в Карпатах — сніг. На Закарпатті буде значний дощ. На решті території України місцями невеликі опади. 

В Укргідрометцентрі повідомили про можливу ожеледицю на дорогах в Карпатах та на Лівобережжі.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с. Температура повітря вдень 3-8°С тепла, у південній частині та на Закарпатті — 7-12°С тепла.

Сьогодні у Києві та області очікується помірний дощ. 

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. У Києві температура повітря вдень буде 4-6°С тепла, в області —  3-8°С тепла.

Погода 19 февраля

Нагадаємо, у селищі Гайдари Харківської області бабак Тимко спрогнозував, що весна цього року почнеться усередині березня.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

Ексклюзив

08:00 Трофейна зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. БМП

08:00 Хмарно, але без опадів: якою буде погода в Одесі та області сьогодні

07:55 Військовослужбовці рф багатьох підрозділів не отримують грошові виплати, — ISW

07:45 Пригожин в істериці: Міноборони рф звільнило речника військового командування "ДНР"

07:35 Мобілізація 2023: названо категорію громадян, які повинні прибути до ТЦК в найкоротші терміни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

06:15 Перша результативна дія в новому клубі: чим відзначився Соболь в "Страсбурзі"

23:58 Макрон заявив, що не хоче повного розгрому росії

23:44 Чи завдаватиме Україна ударів по території росії: на Банковій окреслили позицію

Новина з відео

23:35 "Баварія" поступилась й може втратити лідерство в неділю: все вирішило вилучення Упамекано

23:22 Українська телеведуча стала головною інтерв'юеркою YouTube на Мюнхенській конференції

Новина з відео

06:15 Перша результативна дія в новому клубі: чим відзначився Соболь в "Страсбурзі"

Новина з відео

23:35 "Баварія" поступилась й може втратити лідерство в неділю: все вирішило вилучення Упамекано

Новина з відео

21:37 Кожен удар по Україні матиме конкретні юридичні наслідки для росії, — Зеленський

Новина з відео

21:26 Зінченко забив дебютний гол в АПЛ: українець допоміг "Арсеналу" перемогти "Астон Віллу"

Новина з відео

20:59 Перевіряла, чи не гумова: у США жінка випадково розбила скульптуру за 42 тис. доларів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

19:17 Росіяни атакували селище на Луганщині: пошкоджено будинки, літня жінка отримала поранення

Новина з відео

18:44 У Запорізьку область прибули 43 автобуси з "вагнерівцями", — мер Мелітополя

Новина з відео

15:33 Нічний "відстріл" окупантів: у СБУ показали, як працюють українські снайпери

Ексклюзив

12:35 Ще одне судно вийде у рамках програми Grain from Ukraine з чорноморського порту: зерно піде до Африки

Новина з відео

12:09 Окупанти пошкодили десять багатоповерхівок та поранили двох людей у Хмельницькому

Ексклюзив

08:00 Трофейна зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. БМП

Оновлено

15:00 Сидіти весь день шкідливо для здоров'я — науковці знайшли простий спосіб цьому протистояти

10:00 Ізраїль злазить із паркану: допомога Україні буде збільшена, питання з постачанням зброї залишилося відкритим

Ексклюзив

08:00 Російське вторгнення в Україну: тиждень 51-й. Поблизу кордону ворог будує військові табори

22:00 Як росія дестабілізує ситуацію в Молдові

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Рік великої війни

19:30 Що відбувається на ринку праці України з початку війни

Ексклюзив

18:20 Для повного переходу на українську мову Одещині знадобиться 10 років: представниця мовного омбудсмена на півдні Ярослава Вітко-Присяжнюк

Ексклюзив

18:00 Росія накопичує ракети й тягне до кордонів з Україною авіацію: якою може бути атака 24 лютого

Ексклюзив

09:00 Активність антикорупціонерів: локшина на вуха Заходу чи єдина можливість вижити

08:00 Присутність вагнерівців в Африці зростає

Актуальне по темі

None 18 Лютий 20:45

Хмарно, але без опадів: якою буде погода в Одесі та області сьогодні

None 19 Лютий 07:43

Військовослужбовці рф багатьох підрозділів не отримують грошові виплати, — ISW

None 19 Лютий 07:28

Пригожин в істериці: Міноборони рф звільнило речника військового командування "ДНР"

None 18 Лютий 17:29

Мобілізація 2023: названо категорію громадян, які повинні прибути до ТЦК в найкоротші терміни

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB