Погода в Україні 19 лютого: по всій країні очікуються опади

Погода в Україні 19 лютого

Сьогодні, 19 лютого, по всій Україні очікуються опади. До країни знову надійде черговий циклон з заходу.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та народного синоптика Станіслава Щедріна.

Деталі

У південній частині України, західних та Вінницькій областях очікується помірний дощ, а в Карпатах — сніг. На Закарпатті буде значний дощ. На решті території України місцями невеликі опади.

В Укргідрометцентрі повідомили про можливу ожеледицю на дорогах в Карпатах та на Лівобережжі.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с. Температура повітря вдень 3-8°С тепла, у південній частині та на Закарпатті — 7-12°С тепла.

Сьогодні у Києві та області очікується помірний дощ.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. У Києві температура повітря вдень буде 4-6°С тепла, в області — 3-8°С тепла.

Нагадаємо, у селищі Гайдари Харківської області бабак Тимко спрогнозував, що весна цього року почнеться усередині березня.