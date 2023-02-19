Погода в Україні 19 лютого: по всій країні очікуються опади

На Україну насувається циклон із сильними зливами: в яких областях сьогодні зіпсується погода
Сьогодні, 19 лютого, по всій Україні очікуються опади. До країни знову надійде черговий циклон з заходу.
Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та народного синоптика Станіслава Щедріна.
-
Хмарно, але без опадів: якою буде погода в Одесі та області сьогодні
-
Військовослужбовці рф багатьох підрозділів не отримують грошові виплати, — ISW
-
Пригожин в істериці: Міноборони рф звільнило речника військового командування "ДНР"
-
Мобілізація 2023: названо категорію громадян, які повинні прибути до ТЦК в найкоротші терміни
-
Перша результативна дія в новому клубі: чим відзначився Соболь в "Страсбурзі"
-
Макрон заявив, що не хоче повного розгрому росії
-
Чи завдаватиме Україна ударів по території росії: на Банковій окреслили позицію
-
"Баварія" поступилась й може втратити лідерство в неділю: все вирішило вилучення Упамекано
-
Українська телеведуча стала головною інтерв'юеркою YouTube на Мюнхенській конференції
-
Microsoft запустить рекламу у пошуковику, який працює на основі штучного інтелекту, — ЗМІ
Деталі
У південній частині України, західних та Вінницькій областях очікується помірний дощ, а в Карпатах — сніг. На Закарпатті буде значний дощ. На решті території України місцями невеликі опади.
В Укргідрометцентрі повідомили про можливу ожеледицю на дорогах в Карпатах та на Лівобережжі.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с. Температура повітря вдень 3-8°С тепла, у південній частині та на Закарпатті — 7-12°С тепла.
Сьогодні у Києві та області очікується помірний дощ.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. У Києві температура повітря вдень буде 4-6°С тепла, в області — 3-8°С тепла.
Нагадаємо, у селищі Гайдари Харківської області бабак Тимко спрогнозував, що весна цього року почнеться усередині березня.