З Днем ангела Леоніда 19 жовтня — привітання у листівках, віршах та прозі

Чоловік на дорозі, яка оточена лісом. Фото: pxhere.com

У цей четвер, 19 жовтня, іменини відзначають чоловіки, які мають сильне та милозвучне ім'я Леонід. Це двокореневе ім'я давньогрецького походження й означає воно "подібний до лева".

Новини.LIVE підготував красиві та оригінальні привітання у прозі, віршах і листівках. Не забудьте привітати знайому вам людину з прекрасним ім'ям Леонід.

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Головними іменинами Леоніда вважаються дні пам’яті:

єпископа Леоніда Афінського 15 квітня;

преподобного Леоніда Островського 30 серпня.

Тепер перерахуємо за місяцями усі іменини Леоніда за новим православним церковним календарем:

26 січня;

10 березня;

15, 16 квітня;

27 травня;

5 червня;

17 липня;

8, 12, 30 серпня;

2, 15, 30 вересня;

18, 19, 29, 30, 31 жовтня;

1, 2, 11, 12, 13, 19 листопада;

24, 26 грудня.

Маленький хлопчик з янгольськими крилами. Фото: istockphoto.com

Що означає ім'я Леонід та який характер має його власник

Це ім'я прадавнє. Його історія бере початок у IV ст. до н. е., а прославив його мужній цар Спарти Леонідас, яких віддав своє життя, щоб врятувати від ворогів-персів своїх союзників у битві в Фермопільській ущелині.

В перекладі з давньогрецького ім'я Леонід означає "син лева", "подібний леву", "схожий на лева", "левиного роду".

Цікаво, що цим ім'ям греки нарікали новонароджених хлопчиків, яким було визначено долею стати великими воїнами та мати силу і могутність лева — царя звірів.

З плином часу ім'я завоювало велику популярність у слов’ян і увійшло у вжиток. Найбільш поширеним ім’я Леонід було в 20 ст. Проте, в останні роки воно втратило популярність і зустрічається все рідше.

Що стосується характеру власника цього сильного імені, то Леоніди відрізняються життєрадісністю та товариськістю. Це щирі та добрі особистості, які мають талант гасити будь-який конфлікт ще в зародку. У них завжди є бажанням робити добро і славитись добрими вчинками.

Леонід — це вихований, врівноважений лідер, який обожнює знаходитися в центрі уваги, чути похвалу і відчувати захоплення. Однак це ще той умілець маніпулювати людьми. Він дипломатичний і гнучкий в спілкуванні, але ніколи не дозволить себе обманювати — брехню чує одразу.

Чоловік у лісі потрапив під дощ. Фото: pxhere.com

З Днем Ангела Леоніда — оригінальні привітання в прозі

Леоніде, з Днем ангела! Від щирого серця бажаю багато щастя і любові! Щоб ангел тебе оберігав, та життя було таким, як ми всі мріємо.

***

У цей день у неба просимо одного – нехай благословить тебе на нові подвиги. Зміцнить твої ноги на життєвому шляху, дасть силу духу, розуміння для розв'язання всіх проблем. Успіхів тобі та сили Леонід. Ми тебе любимо!

***

Льончику, хочу привітати тебе сьогодні з Днем ангела! Бажаю тобі міцного здоров'я, незрадливої удачі та гранітного терпіння. Нехай твій янгол-охоронець завжди допомагає у всіх справах, а життя буде гармонійним і щасливим.

***

Леоніде, щиро вітаю тебе з іменинами! Йди по життю разом зі своїм янголом-охоронцем, слухай його поради, живи праведно і все у тебе буде добре. Довгих років життя, щастя і добробуту!

***

Вітаю тебе з Днем ​​ангела і бажаю тобі Леонід: здоров’я тіла, смирення душі, терпіння, стриманості думок та слів. Бажаю, щоб пам’ять про Бога завжди була у тебе в твоїй душі. Нехай Боже благословить тебе на добрі справи!

***

Леонід, вітаю тебе з Днем ангела і бажаю, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав в усіх справах. Нехай всі твої починання будуть успішно втілені в життя. Щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання та успіх.

***

Іноді ім’я — як зірка, не дає заблукати та залишитися сам на сам у світі людей. Носи своє ім’я з гідністю, як корону, але пам’ятай, що людина славиться справами. Вітаю тебе з іменинами та бажаю успіху в усіх справах.

***

Льоня, рідний, вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твоє серце світить добротою, буде наповнене коханням та щастям.

***

Леонід, вітаємо з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде поруч тебе у хвилини радості та смутку, кохання і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли Ти впадеш, він — підніме, коли ти заплачеш — втішить, коли ти радітимеш він разом з тобою радітиме.

***

Щиро вітаю тебе Леонід з Днем Ангела! Нехай цей день буде для тебе дійсно радісним і наповненим Божою присутністю!

***

День ангела сьогодні у тебе Леонід з цим святом я вітаю! Здоров’я, мудрості й добра тобі на триста літ бажаю!

Фігурка янгола у квітах. Фото: pexels.com

Іменини Леоніда 19 жовтня — красиві привітання у віршах українською мовою

З днем Ангела, хай сонце ніжно сяє

В твоїм житті, і на твоїм віку.

Хай Ангел береже і захищає,

І просить в Бога доленьку легку.

***

В День Ангела, Льоню, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

День Ангела Леоніда, — велике свято!

Хай Бог тобі щасливу долю шле.

Хай буде перемог в житті багато,

Обходить стороною лихо зле.

Нехай святий твій Ангел добрий, щирий,

Тебе не полишає ні на мить,

Живи в любові, у добрі та мирі,

І хай тебе Господь благословить!

***

Нехай життя, мов пісня,

Лине у любові,

Щасливі дні,

Нехай дарує доля,

Хай ангел хоронитель дасть,

Наснагу й сильну волю,

З Днем Ангела вітаєм

Нині щиро Льоню!

***

Сильний, мужній і простий,

Одним словом — молодий!

Ти найкращий у нас в світі,

Просто чудо — ти такий!

Леонід, тебе вітаєм,

З днем народження твоїм,

І тобі одне бажаєм —

Будь завжди ти золотим!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Леоніда,

Прийми привітання!

***

З днем ангела Леоніда вітаю,

І від всього серця йому я бажаю

Щастя, радості, добра,

Здоров’я, успіхів, тепла,

Благополуччя та достатку,

Щоб справи всі були в порядку.

Хай посміхається життя,

Та буде кращим майбуття.

Яскраві привітання у листівках з Днем Ангела Леоніда

Привітання з Днем ангела Леоніда 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Леоніда 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Леоніда 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Леоніда 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Леоніда 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Леоніда 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Теплі відеопривітання з іменинами Леоніда

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