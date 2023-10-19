С Днем ангела Леонида 19 октября — поздравления в открытках, стихах и прозе

Леониды сегодня отмечают День Ангела: искренние поздравления и яркие открытки
В этот четверг, 19 октября, именины отмечают мужчины, обладающие сильным и благозвучным именем Леонид. Это двухкорневое имя древнегреческого происхождения и означает оно "подобно льву".
Новини.LIVE подготовил красивые и оригинальные поздравления в прозе, стихах и открытках. Не забудьте поздравить знакомого вам человека с прекрасным именем Леонид.
Когда Леониды празднуют свои именины в 2023-2024 годах
Главными именинами Леонида считаются дни памяти:
- епископа Леонида Афинского 15 апреля;
- преподобного Леонида Островского 30 августа.
Теперь перечислим по месяцам все именины Леонида по новому православному церковному календарю:
- 26 января;
- 10 марта;
- 15, 16 апреля;
- 27 мая;
- 5 июня;
- 17 июля;
- 8, 12, 30 августа;
- 2, 15, 30 сентября;
- 18, 19, 29, 30, 31 октября;
- 1, 2, 11, 12, 13, 19 ноября;
- 24, 26 декабря.
Что означает имя Леонид и какой характер имеет его владелец
Это имя древнее. Его история берет начало в IV в. до н. э., а прославил его мужественный царь Спарты Леонидас, которых отдал свою жизнь, чтобы спасти от врагов-персов своих союзников в битве в Фермопольском ущелье.
В переводе с древнегреческого имя Леонид означает "сын льва", "подобный льву", "похож на льва", "львиный род".
Интересно, что этим именем греки нарекали новорожденных мальчиков, которым было определено судьбой стать великими воинами и иметь силу и могущество льва — царя зверей.
С течением времени имя завоевало большую популярность у славян и вошло в обиход. Наиболее распространенным имя Леонид было в 20 веке. Однако в последние годы оно утратило популярность и встречается все реже.
Что касается характера владельца этого сильного имени, то Леониды отличаются жизнерадостностью и общительностью. Это искренние и добрые личности, у которых есть талант гасить любой конфликт еще в зародыше. У них всегда есть желание делать добро и славиться добрыми поступками.
Леонид — это воспитанный, уравновешенный лидер, обожающий находиться в центре внимания, слышать похвалу и испытывать восхищение. Однако это еще тот умелец манипулировать людьми. Он дипломатичен и гибок в общении, но никогда не позволит себя обманывать — ложь слышит сразу.
С Днем Ангела Леонида — оригинальные поздравления в прозе
Леонид, с Днем ангела! От всего сердца желаю много счастья и любви! Чтобы ангел тебя оберегал, а жизнь была такой, как мы все мечтаем.
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В этот день у неба просим одного — да благословит тебя на новые подвиги, укрепит твои ноги на жизненном пути, даст силу духа, понимание решения всех проблем. Удачи тебе и силы Леонид. Мы любим тебя!
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Ленчик, хочу поздравить тебя сегодня с Днем ангела! Желаю тебе крепкого здоровья, верной удачи и гранитного терпения. Пусть твой ангел-хранитель всегда помогает во всех делах, а жизнь будет гармоничной и счастливой.
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Леонид, искренне поздравляю тебя с именинами! Иди по жизни вместе со своим ангелом-хранителем, слушай его советы, живи праведно и все у тебя будет хорошо. Долгих лет жизни, счастья и благополучия!
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Поздравляю тебя с Днем ангела и желаю тебе Леонид: здоровье тела, смирение души, терпение, воздержание мыслей и слов. Желаю, чтобы память о Боге всегда была у тебя в твоей душе. Да благословит тебя Бог на добрые дела!
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Леонид, поздравляю тебя с Днем ангела и желаю, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал во всех делах. Пусть все твои начинания будут успешно воплощены в жизнь. Чтобы тебя всегда сопровождали удача, процветание и удача.
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Иногда имя — как звезда, не дает заблудиться и остаться один на один в мире людей. Носи свое имя с достоинством как корону, но помни, что человек славится делами. Поздравляю тебя с именинами и желаю удачи во всех делах.
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Леня, родной, поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твое сердце светит добротой, будет наполнено любовью и счастьем.
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Леонид, поздравляем с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель будет рядом с тобой в минуты радости и печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда Ты упадешь, он — поднимет, когда ты заплачешь — утешит, когда ты будешь радоваться он вместе с тобой будет радоваться.
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Поздравляю тебя Леонид с Днем Ангела! Пусть этот день будет для тебя действительно радостным и наполненным Божьим присутствием!
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День ангела сегодня у тебя Леонид с этим праздником я поздравляю! Здоровья, мудрости и добра тебе на триста лет желаю!
Именины Леонида 19 октября — красивые поздравления в стихах на украинском языке
З днем Ангела, хай сонце ніжно сяє
В твоїм житті, і на твоїм віку.
Хай Ангел береже і захищає,
І просить в Бога доленьку легку.
***
В День Ангела, Льоню, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
***
День Ангела Леоніда, — велике свято!
Хай Бог тобі щасливу долю шле.
Хай буде перемог в житті багато,
Обходить стороною лихо зле.
Нехай святий твій Ангел добрий, щирий,
Тебе не полишає ні на мить,
Живи в любові, у добрі та мирі,
І хай тебе Господь благословить!
***
Нехай життя, мов пісня,
Лине у любові,
Щасливі дні,
Нехай дарує доля,
Хай ангел хоронитель дасть,
Наснагу й сильну волю,
З Днем Ангела вітаєм
Нині щиро Льоню!
***
Сильний, мужній і простий,
Одним словом — молодий!
Ти найкращий у нас в світі,
Просто чудо — ти такий!
Леонід, тебе вітаєм,
З днем народження твоїм,
І тобі одне бажаєм —
Будь завжди ти золотим!
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Леоніда,
Прийми привітання!
***
З днем ангела Леоніда вітаю,
І від всього серця йому я бажаю
Щастя, радості, добра,
Здоров’я, успіхів, тепла,
Благополуччя та достатку,
Щоб справи всі були в порядку.
Хай посміхається життя,
Та буде кращим майбуття.
Яркие поздравления в открытках с Днем Ангела Леонида
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