С Днем ангела Леонида 19 октября — поздравления в открытках, стихах и прозе

Мужчина на дороге, окруженной лесом. Фото: pxhere.com

В этот четверг, 19 октября, именины отмечают мужчины, обладающие сильным и благозвучным именем Леонид. Это двухкорневое имя древнегреческого происхождения и означает оно "подобно льву".

Новини.LIVE подготовил красивые и оригинальные поздравления в прозе, стихах и открытках. Не забудьте поздравить знакомого вам человека с прекрасным именем Леонид.

Читайте также:

Когда Леониды празднуют свои именины в 2023-2024 годах

Главными именинами Леонида считаются дни памяти:

епископа Леонида Афинского 15 апреля;

преподобного Леонида Островского 30 августа.

Теперь перечислим по месяцам все именины Леонида по новому православному церковному календарю:

26 января;

10 марта;

15, 16 апреля;

27 мая;

5 июня;

17 июля;

8, 12, 30 августа;

2, 15, 30 сентября;

18, 19, 29, 30, 31 октября;

1, 2, 11, 12, 13, 19 ноября;

24, 26 декабря.

Маленький мальчик с ангельскими крыльями. Фото: istockphoto.com

Что означает имя Леонид и какой характер имеет его владелец

Это имя древнее. Его история берет начало в IV в. до н. э., а прославил его мужественный царь Спарты Леонидас, которых отдал свою жизнь, чтобы спасти от врагов-персов своих союзников в битве в Фермопольском ущелье.

В переводе с древнегреческого имя Леонид означает "сын льва", "подобный льву", "похож на льва", "львиный род".

Интересно, что этим именем греки нарекали новорожденных мальчиков, которым было определено судьбой стать великими воинами и иметь силу и могущество льва — царя зверей.

С течением времени имя завоевало большую популярность у славян и вошло в обиход. Наиболее распространенным имя Леонид было в 20 веке. Однако в последние годы оно утратило популярность и встречается все реже.

Что касается характера владельца этого сильного имени, то Леониды отличаются жизнерадостностью и общительностью. Это искренние и добрые личности, у которых есть талант гасить любой конфликт еще в зародыше. У них всегда есть желание делать добро и славиться добрыми поступками.

Леонид — это воспитанный, уравновешенный лидер, обожающий находиться в центре внимания, слышать похвалу и испытывать восхищение. Однако это еще тот умелец манипулировать людьми. Он дипломатичен и гибок в общении, но никогда не позволит себя обманывать — ложь слышит сразу.

Мужчина в лесу попал под дождь. Фото: pxhere.com

С Днем Ангела Леонида — оригинальные поздравления в прозе

Леонид, с Днем ангела! От всего сердца желаю много счастья и любви! Чтобы ангел тебя оберегал, а жизнь была такой, как мы все мечтаем.

***

В этот день у неба просим одного — да благословит тебя на новые подвиги, укрепит твои ноги на жизненном пути, даст силу духа, понимание решения всех проблем. Удачи тебе и силы Леонид. Мы любим тебя!

***

Ленчик, хочу поздравить тебя сегодня с Днем ангела! Желаю тебе крепкого здоровья, верной удачи и гранитного терпения. Пусть твой ангел-хранитель всегда помогает во всех делах, а жизнь будет гармоничной и счастливой.

***

Леонид, искренне поздравляю тебя с именинами! Иди по жизни вместе со своим ангелом-хранителем, слушай его советы, живи праведно и все у тебя будет хорошо. Долгих лет жизни, счастья и благополучия!

***

Поздравляю тебя с Днем ангела и желаю тебе Леонид: здоровье тела, смирение души, терпение, воздержание мыслей и слов. Желаю, чтобы память о Боге всегда была у тебя в твоей душе. Да благословит тебя Бог на добрые дела!

***

Леонид, поздравляю тебя с Днем ангела и желаю, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал во всех делах. Пусть все твои начинания будут успешно воплощены в жизнь. Чтобы тебя всегда сопровождали удача, процветание и удача.

***

Иногда имя — как звезда, не дает заблудиться и остаться один на один в мире людей. Носи свое имя с достоинством как корону, но помни, что человек славится делами. Поздравляю тебя с именинами и желаю удачи во всех делах.

***

Леня, родной, поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твое сердце светит добротой, будет наполнено любовью и счастьем.

***

Леонид, поздравляем с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель будет рядом с тобой в минуты радости и печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда Ты упадешь, он — поднимет, когда ты заплачешь — утешит, когда ты будешь радоваться он вместе с тобой будет радоваться.

***

Поздравляю тебя Леонид с Днем Ангела! Пусть этот день будет для тебя действительно радостным и наполненным Божьим присутствием!

***

День ангела сегодня у тебя Леонид с этим праздником я поздравляю! Здоровья, мудрости и добра тебе на триста лет желаю!

Фигурка ангела в цветах. Фото: pexels.com

Именины Леонида 19 октября — красивые поздравления в стихах на украинском языке

З днем Ангела, хай сонце ніжно сяє

В твоїм житті, і на твоїм віку.

Хай Ангел береже і захищає,

І просить в Бога доленьку легку.

***

В День Ангела, Льоню, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

День Ангела Леоніда, — велике свято!

Хай Бог тобі щасливу долю шле.

Хай буде перемог в житті багато,

Обходить стороною лихо зле.

Нехай святий твій Ангел добрий, щирий,

Тебе не полишає ні на мить,

Живи в любові, у добрі та мирі,

І хай тебе Господь благословить!

***

Нехай життя, мов пісня,

Лине у любові,

Щасливі дні,

Нехай дарує доля,

Хай ангел хоронитель дасть,

Наснагу й сильну волю,

З Днем Ангела вітаєм

Нині щиро Льоню!

***

Сильний, мужній і простий,

Одним словом — молодий!

Ти найкращий у нас в світі,

Просто чудо — ти такий!

Леонід, тебе вітаєм,

З днем народження твоїм,

І тобі одне бажаєм —

Будь завжди ти золотим!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Леоніда,

Прийми привітання!

***

З днем ангела Леоніда вітаю,

І від всього серця йому я бажаю

Щастя, радості, добра,

Здоров’я, успіхів, тепла,

Благополуччя та достатку,

Щоб справи всі були в порядку.

Хай посміхається життя,

Та буде кращим майбуття.

Яркие поздравления в открытках с Днем Ангела Леонида

Поздравление с Днем ангела Леонида в 2023 году. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Леонида в 2023 году. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Леонида в 2023 году. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Леонида в 2023 году. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Леонида в 2023 году. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Леонида в 2023 году. Фото: Новини.LIVE

Теплые видеопоздравления с именинами Леонида

Напомним, ранее мы публиковали подробный церковный календарь праздников на октябрь 2023 года. Узнайте, какие важные даты ожидают во второй месяц осени.

Также мы писали, кто празднует день ангела в октябре 2023 по новому церковному календарю.