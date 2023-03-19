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Ліні Костенко — 93: Зеленський привітав поетесу та показав життя українців під час війни

19 березня 2023 13:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Ліна Костенко
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський привітав відому поетесу Ліну Костенко із днем народження. Він також процитував один із її віршів та показав життя українців під час війни.

Про це Зеленський написав у своєму Telegram-каналі.

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Деталі

"Сьогодні день народження легенди української поезії Ліни Костенко. Іноді гіркі, але влучні слова поетеси описують біль і водночас силу українців. Дякуємо за ваш внесок в українську культуру і за незламну шляхетність!", — написав Зеленський.

Президент процитував один із віршів Ліни Костенко:

"Ми воїни. Не ледарі. Не лежні. 
І наше діло праведне й святе. 
Бо хто за що, а ми за незалежність. 
Отож нам так і важко через те".

Жизнь украинцев во время войны

Жизнь украинцев во время войны

Жизнь украинцев во время войны

Жизнь украинцев во время войны

Жизнь украинцев во время войны

Жизнь украинцев во время войны

Жизнь украинцев во время войны

Жизнь украинцев во время войны

Жизнь украинцев во время войны

Ліна Костенко: що про неї відомо

Сьогодні, 19 березня, одній із найвідоміших українок сучасності виповнюється 93 роки. Ліну Костенко вважають генієм слова, залізною жінкою та живою легендою. Її вислови надихають на зміни і змушують замислитися над вічними темами.

Усе своє життя Ліна Костенко не боялася влади та відкрито говорила всю правду про неї як за часів КДБ, так і за президентства Януковича. 

Поетеса народилася в сім’ї вчителів в м. Ржищеві на Київщині. Коли дівчинці було 6 років — родина переїхала до столиці. Ще бувши ученицею, вона почала відвідувати літературну студію при журналі "Дніпро", який редагував Андрій Малишко. Перші вірші Ліна Костенко випустила в 16 років.

Після закінчення середньої школи вона навчалася в Київському педагогічному інституті, потім — у Московському літературному інституті імені О. М. Горького, який закінчила в 1956 році.

Одразу після завершення навчання Ліна Костенко видала свою дебютну збірку поезій "Проміння землі". Друга збірка "Вітрила" вийшла в 1958 році, за нею — збірка "Мандрівки серця" (1961 р.). 

"Зоряний інтеграл" 1962 року заборонила до друку цензура, і відтоді ім’я Ліни Костенко зникло на 15 років. До читачів поетеса повернулася у 1977 році. Тоді вона опублікувала збірку віршів "Над берегами вічної ріки", а через два роки — історичний роман у віршах "Маруся Чурай".

Після книги італійською "Інкрустації" (1994) та "Берестечка" (1999) Ліна Костенко знову взяла літературну паузу.

На 10 років вона вже за власним бажанням зникла з публічного простору України. Вона відмовилася від звання Героя України, а до громадського життя на деякий час повернулася лише в період Помаранчевої революції.

Повернення Ліни Костенко відбулося 2010 року.  Письменниця видала свій перший прозовий твір "Записки українського самашедшого", що викликав великий ажіотаж. 

У 2022 році її нагородили Орденом Почесного легіону Франції.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оприлюднив серію фото українців, які уже більш ніж рік живуть в умовах повномасштабного вторгнення росії. Зокрема, на фото зображені військові та волонтери.

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