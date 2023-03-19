Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Общество arrow Лине Костенко — 93: Зеленский поздравил поэтессу и показал жизнь украинцев во время войны arrow

Лине Костенко — 93: Зеленский поздравил поэтессу и показал жизнь украинцев во время войны

19 марта 2023 13:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Лина Костенко
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил известную поэтессу Лину Костенко с днем рождения. Он также процитировал один из ее стихов и показал жизнь украинцев во время войны.

Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Подробности

"Сегодня день рождения легенды украинской поэзии Лины Костенко. Иногда горькие, но меткие слова поэтессы описывают боль и одновременно силу украинцев. Спасибо за ваш вклад в украинскую культуру и за несокрушимое благородство!", — написал Зеленский.

Президент процитировал одно из стихотворений Лины Костенко:

"Ми воїни. Не ледарі. Не лежні. 
І наше діло праведне й святе. 
Бо хто за що, а ми за незалежність. 
Отож нам так і важко через те".

Жизнь украинцев во время войны

Жизнь украинцев во время войны

Жизнь украинцев во время войны

Жизнь украинцев во время войны

Жизнь украинцев во время войны

Жизнь украинцев во время войны

Жизнь украинцев во время войны

Жизнь украинцев во время войны

Жизнь украинцев во время войны

Лина Костенко: что о ней известно

Сегодня, 19 марта, одной из самых известных украинок ХХ века исполняется 93 года. Лина Костенко считается гением слова, железной женщиной и живой легендой. Ее изречения вдохновляют на перемены и заставляют задуматься о вечных темах.

Всю свою жизнь Лина Костенко не боялась власти и открыто говорила всю правду о ней как при КГБ, так и при президентстве Януковича.

Поэтесса родилась в семье учителей в г. Ржищеве Киевской области. Когда девочке было 6 лет — семья переехала в столицу. Еще будучи ученицей, она начала посещать литературную студию при журнале "Дніпро", который редактировал Андрей Малышко. Первые стихи Лина Костенко выпустила в 16 лет.

После окончания средней школы она училась в Киевском педагогическом институте, затем — в Московском литературном институте имени А. М. Горького, который окончила в 1956 году.

Сразу после завершения учебы Лина Костенко издала свой дебютный сборник стихов "Луч земли". Второй сборник "Паруса" вышел в 1958 году, за ним — сборник "Путешествия сердца" (1961 г.).

"Звездный интеграл" 1962 запретила к печати цензура, и с тех пор имя Лины Костенко исчезло на 15 лет. К читателям поэтесса вернулась в 1977 году. Тогда она опубликовала сборник стихов "Над берегами вечной реки", а через два года — исторический роман в стихах "Маруся Чурай".

После книги итальянской "Инкрустации" (1994) и "Берестечки" (1999) Лина Костенко снова взяла литературную паузу.

На 10 лет она уже по собственному желанию исчезла из публичного пространства Украины. Костенко отказалась от звания Героя Украины, а к общественной жизни на время вернулась лишь в период Оранжевой революции.

Возвращение Лины Костенко произошло в 2010 году. Писательница издала свое первое прозаическое произведение "Записки украинского самашедшего", которое вызвало большой ажиотаж.

В 2022 году ее наградили Орденом Почётного легиона Франции.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал серию фото украинцев, которые уже больше года живут в условиях полномасштабного вторжения россии. В частности, на фото запечатлены военные и волонтеры.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Новина з відео

14:21 Андрющенко показал, как выглядит проспект Мариуполя, по которому ездил путин

14:10 Череватый заявил, что оккупанты не могут завершить операцию по захвату Бахмута

14:02 ВМС россии продолжают убивать морских животных

14:01 В ОП отреагировали на заявление Германии об аресте путина и выдаче его МКС

13:58 Дания предоставит гранты для бизнеса до $15 тысяч: кто может получить

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:52 Оккупанты трижды обстреляли приграничье Сумской области, — ОК "Север"

13:42 Интересное кино на выходные: ТОП-5 фильмов, которые поднимут настроение

Новина з відео

13:25 Сначала сбил собаку, а потом хотел её убить: известно имя злоумышленника

13:23 Украинские супермаркеты меняют цены на "молочку"

13:14 Какую роль играет авиация в ПВО: Игнат рассказал детали

Новина з відео

14:21 Андрющенко показал, как выглядит проспект Мариуполя, по которому ездил путин

Новина з відео

13:25 Сначала сбил собаку, а потом хотел её убить: известно имя злоумышленника

Новина з відео

10:02 После поездки на оккупированные территории путин посетил "командный пункт" военных, — СМИ

Новина з відео

10:01 Враг вывел в Черное море ракетоносители: есть угроза ракетных ударов

Новина з відео

07:54 Российские СМИ утверждают, что путин посетил оккупированный Мариуполь

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

07:10 Днепр-1 снова лидер, фиаско Динамо против Зари, ничьи Львова, Кривбасса и Ворсклы и Металлиста 1925

Новина з відео

07:04 Именины Елены 19 марта: самые теплые поздравления в прозе, стихах и открытках

Новина з відео

06:15 Виталий Миколенко помог "Эвертону" сыграть вничью с "Челси"

Новина з відео

00:01 ​​Во Львове местный и переселенки подрались из-за русского языка

Новина з відео

23:48 Количество раненых вследствие обстрела Краматорска увеличилось.

Эксклюзив

12:30В Буче масштабно восстанавливают улицу, где ВСУ накрыли огромную российскую колонну: фоторепортаж

12:00Почему в мире появляется все больше вспышек вирусов — анализ вирусолога

Новина з фото

20:45 Джонни Депп и Эмбер Херд "отдыхают": история громкого развода Пола Маккартни

Эксклюзив

19:00Бучу почти не узнать: как выглядит город сегодня — большой репортаж

Эксклюзив

18:00Будут ли арбузы в этом году и сколько будут стоить овощи: прогнозы посевной 2023

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

17:00История Украины не нужна: одесситы об отмене данного предмета из обязательных

Новина з фото

14:35Строгий дресс-код и нехватка финансирования: сопродюсер украинского фильма о закулисье "Оскар-2023"

Эксклюзив

11:10Что нужно Индии и Китаю от россии и чего ожидать от саммита НАТО: польский эксперт о главном

Новина з фото

22:16 От артистов кабаре до олимпийских чемпионов: эти звезды сменили пол и стали известными женщинами

21:13 Если покупать, то именно сейчас: важный прогноз курса доллара

Актуальное по теме

None 19 Март 14:26

Андрющенко показал, как выглядит проспект Мариуполя, по которому ездил путин

None 19 Март 14:10

Череватый заявил, что оккупанты не могут завершить операцию по захвату Бахмута

None 19 Март 14:01

ВМС россии продолжают убивать морских животных

None 19 Март 14:02

В ОП отреагировали на заявление Германии об аресте путина и выдаче его МКС

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB