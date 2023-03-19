Лине Костенко — 93: Зеленский поздравил поэтессу и показал жизнь украинцев во время войны

Лина Костенко

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил известную поэтессу Лину Костенко с днем рождения. Он также процитировал один из ее стихов и показал жизнь украинцев во время войны.

Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

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"Сегодня день рождения легенды украинской поэзии Лины Костенко. Иногда горькие, но меткие слова поэтессы описывают боль и одновременно силу украинцев. Спасибо за ваш вклад в украинскую культуру и за несокрушимое благородство!", — написал Зеленский.

Президент процитировал одно из стихотворений Лины Костенко:

"Ми воїни. Не ледарі. Не лежні.

І наше діло праведне й святе.

Бо хто за що, а ми за незалежність.

Отож нам так і важко через те".

Лина Костенко: что о ней известно

Сегодня, 19 марта, одной из самых известных украинок ХХ века исполняется 93 года. Лина Костенко считается гением слова, железной женщиной и живой легендой. Ее изречения вдохновляют на перемены и заставляют задуматься о вечных темах.

Всю свою жизнь Лина Костенко не боялась власти и открыто говорила всю правду о ней как при КГБ, так и при президентстве Януковича.

Поэтесса родилась в семье учителей в г. Ржищеве Киевской области. Когда девочке было 6 лет — семья переехала в столицу. Еще будучи ученицей, она начала посещать литературную студию при журнале "Дніпро", который редактировал Андрей Малышко. Первые стихи Лина Костенко выпустила в 16 лет.

После окончания средней школы она училась в Киевском педагогическом институте, затем — в Московском литературном институте имени А. М. Горького, который окончила в 1956 году.

Сразу после завершения учебы Лина Костенко издала свой дебютный сборник стихов "Луч земли". Второй сборник "Паруса" вышел в 1958 году, за ним — сборник "Путешествия сердца" (1961 г.).

"Звездный интеграл" 1962 запретила к печати цензура, и с тех пор имя Лины Костенко исчезло на 15 лет. К читателям поэтесса вернулась в 1977 году. Тогда она опубликовала сборник стихов "Над берегами вечной реки", а через два года — исторический роман в стихах "Маруся Чурай".

После книги итальянской "Инкрустации" (1994) и "Берестечки" (1999) Лина Костенко снова взяла литературную паузу.

На 10 лет она уже по собственному желанию исчезла из публичного пространства Украины. Костенко отказалась от звания Героя Украины, а к общественной жизни на время вернулась лишь в период Оранжевой революции.

Возвращение Лины Костенко произошло в 2010 году. Писательница издала свое первое прозаическое произведение "Записки украинского самашедшего", которое вызвало большой ажиотаж.

В 2022 году ее наградили Орденом Почётного легиона Франции.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал серию фото украинцев, которые уже больше года живут в условиях полномасштабного вторжения россии. В частности, на фото запечатлены военные и волонтеры.