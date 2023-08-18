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Лісовий закликав не змушувати дітей йти на перший урок після нічних повітряних тривог

18 серпня 2023 18:11
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Лісовий закликав не змушувати дітей йти на перший урок після нічних повітряних тривог
Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. Фото: facebook міністра
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Через повномасштабне вторгнення, яке розпочала РФ, українські школярі під час навчального року змушені доволі часто перебувати в укриттях, ховаючись від російських ракет. А після цього вранці йти на уроки. 

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий вважає, що якщо дитина не виспалася та почуває себе втомлено, вона може пропустити перше заняття. Тему можна наздогнати, до прикладу, на платформі Всеукраїнської школи онлайн. 

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Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Погане засвоєння матеріалу

"Треба бути реалістами і розуміти, що втомлена дитина навряд зможе сприймати матеріал на уроці та мати необхідний рівень концентрації. Часом дорослим так само складно сфокусуватися після безсонної ночі, тоді що казати про школярів", — пояснив він.

В разі, якщо учні пропускають самостійну або контрольну роботи, вони повинні мати можливість пізніше доздати цю роботу. 

Питання безпеки

"Ще одне питання: що робити вчителю, який веде урок дистанційно, і в нього почалася тривога, а у дітей в класі ні? Звісно, перервати заняття та йти до укриття. Якщо є можливість продовжити заняття зі сховища — чудово. Якщо немає — це не катастрофа. Безпека — понад усе. Детальніші рекомендації від Міністерства освіти і науки України опублікуємо незабаром", — наголосив Оксен Лісовий.

За його словами, це питання стосується не стільки академічної успішності та правил, скільки ментального здоров'я, як школярів, так і вчителів.

"Усім зараз важко. Війна стосується кожного з нас. Привносить зміни у життя, у його різні сфери. Додається навантаження, якого б у мирний час не було. Тому зараз як ніколи важливо берегти свій ресурс та одне одного", — додав міністр.

Скриншот допису

Нагадаємо, в українських школах мінна безпека стане обов'язковим доповненням до курсу "Здоров'я, безпека та добробут". У світлі останніх даних щодо числа забруднених мінами районів України запровадження такої дисципліни стає вкрай актуальним. 

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