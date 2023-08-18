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Лисовой призвал не заставлять детей идти на первый урок после ночных воздушных тревог

18 августа 2023 18:11
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Лисовой призвал не заставлять детей идти на первый урок после ночных воздушных тревог
Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой. Фото: facebook министра
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Из-за полномасштабного вторжения, начатого РФ, украинские школьники во время учебного года вынуждены довольно часто находиться в укрытиях, прячась от российских ракет. А после этого утром идти на уроки.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой считает, что если ребенок не выспался и чувствует себя уставшим, он может пропустить первое занятие. Тему можно догнать, например, на платформе Всеукраинской школы онлайн.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Плохое усваивание материала

"Надо быть реалистами и понимать, что уставший ребенок вряд ли сможет воспринимать материал на уроке и иметь необходимый уровень концентрации. Порой взрослым так же сложно сфокусироваться после бессонной ночи, тогда что говорить о школьниках", — объяснил он.

В случае, если учащиеся пропускают самостоятельную или контрольную работу, они должны иметь возможность позже дополнить эту работу.

Вопросы безопасности

"Еще один вопрос: что делать учителю, ведущему урок дистанционно, и у него началась тревога, а у детей в классе нет? Конечно, прервать занятия и идти к укрытию. Если есть возможность продолжить занятия в укрытии — отлично. Если нет — это не катастрофа. Безопасность — превыше всего. Более подробные рекомендации от Министерства образования и науки Украины опубликуем вскоре", — отметил Оксен Лисовой.

По его словам, этот вопрос касается не столько академической успеваемости и правил, сколько ментального здоровья как школьников, так и учителей.

"Всем сейчас тяжело. Война касается каждого из нас. Привносит изменения в жизнь, в его разные сферы. Добавляется нагрузка, которой бы в мирное время не было. Поэтому сейчас как никогда важно беречь свой ресурс и друг друга", — добавил министр.

Скриншот сообщения

Напомним, в украинских школах минная безопасность станет обязательным дополнением к курсу "Здоровье, безопасность и благополучие". В свете последних данных о числе загрязненных минами районов Украины введение такой дисциплины становится крайне актуальным.

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