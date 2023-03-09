Литва блокуватиме IP-адреси, за якими можна дивитися проросійські канали

Рішення ухвалила Литовська комісія з радіо і телебачення

Литовські інтернет-провайдери отримають вказівки щодо блокування російських телеканалів в країні. Йдеться про канали, на які накладені санкції ЄС.

Про це інформує портал Delfi.

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Зазначається, що Литовська комісія з радіо і телебачення ухвалила рішення дати обов'язкові вказівки інтернет-провайдерам видалити доступ до IP-адрес, які дають змогу дивитися пропагандистські телеканали рф. У ході перевірок комісія виявила, що в інтернеті поширюються телеканали, які підпадають під санкції ЄС.

Також під час моніторингу було встановлено, що приймання пакетів даних заборонених телеканалів здійснюється з використанням IP-адрес серверів. За їхньою допомогою з'являється доступ до телеканалів "НТВ", "Первый канал", "Росcия 1", "Россия 24" і "РТР Планета". Саме ці телеканали знаходяться під санкціями ЄС.

Відтак комісія ухвалила рішення, згідно з яким упродовж п'яти днів усі інтернет-провайдери мають ввести заборону на ці IP-адреси.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що російська пропаганда знайшла "український слід" у виникненні руху ПВК "Редан".