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Литва будет блокировать IP-адреса, по которым можно следить пророссийские каналы

9 марта 2023 11:57
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Литва будет блокировать IP-адреса, по которым можно следить пророссийские каналы
Решение приняла Литовская комиссия по радио и телевидению
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Литовские интернет-провайдеры получат указания по блокированию российских телеканалов в стране. Речь идет о каналах, на которые наложены санкции ЕС.

Об этом информирует портал Delfi.

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Подробности

Отмечается, что Литовская комиссия по радио и телевидению приняла решение дать обязательные указания интернет-провайдерам удалить доступ к IP-адресам, позволяющим смотреть пропагандистские телеканалы рф. В ходе проверок комиссия установила, что в интернете распространяются телеканалы, подпадающие под санкции ЕС.

Также во время мониторинга было установлено, что прием пакетов данных запрещенных телеканалов осуществляется с использованием IP-адресов серверов. С их помощью появляется доступ к телеканалам "НТВ", "Первый канал", "Россия 1", "Россия 24" и "РТР Планета". Именно эти телеканалы находятся под санкциями ЕС.

Комиссия приняла решение, согласно которому в течение пяти дней все интернет-провайдеры должны ввести запрет на эти IP-адреса.

Напомним, недавно мы писали, что российская пропаганда нашла "украинский след" в возникновении движения ЧВК "Редан".

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