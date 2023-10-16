Людей не залишилось: росіяни поширюють новий фейк про населення в Україні

Люди у Києві. Фото: Новини.LIVE

Російські пропагандитські ЗМІ поширюють новий фейк про те, що в Україні залишилося 23 мільйони осіб, а продовжувати військові дії можуть лише 3,5 мільйони українців. Однак, це не є правдою.

Про це повідомляють у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Читайте також:

Спростування фейку

Повідомляється, що документ, на який посилаються російські пропагандисти — це відповідь Державної міграційної служби України. Його оприлюднив Олександр Дзюба ще у травні 2023 року.

У даному документі міграційна служба України не робила жодних висновків щодо точної кількості населення. Інформація у ньому лише вказує на те, що реєстр містить дані про понад 23 мільйони людей.

Зрештою, такі дані не дозволяють визначити кількість населення країни.

Що відомо про кількість населення в Україні

Станом на січень 2023 рік населення України становило від 28 до 34 мільйонів людей. водночас, це дані без урахування людей з тимчасово окупованих територій.

Такі підрахунки оприлюднили в Інституті демографії і соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України.

Інформація про населення в Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, за даними соціологічних досліджень, за кордоном планують залишитися 30-50% українців, які виїхали через війну. На прийняття їхніх рішень щодо повернення до України впливатиме тривалість війни. Чим довше вона продовжиться — тим менше людей повернеться. Багато хто може залишитися за кордоном заради майбутнього дітей.