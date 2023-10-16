Людей не осталось: россияне распространяют новый фейк о населении в Украине

Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Российские пропагандитские СМИ распространяют новый фейк о том, что в Украине осталось 23 миллиона человек, а продолжать военные действия могут только 3,5 миллиона украинцев. Однако это не является правдой.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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Опровержение фейка

Сообщается, что документ, на который ссылаются российские пропагандисты, — это ответ Государственной миграционной службы Украины. Его обнародовал Александр Дзюба еще в мае 2023 года.

В данном документе миграционная служба Украины не делала никаких выводов о точном количестве населения. Информация в нем лишь указывает на то, что реестр содержит данные о более чем 23 миллионах человек.

В конце концов, подобные данные не позволяют определить количество населения страны.

Что известно о численности населения в Украине

По состоянию на январь 2023 года население Украины составляло от 28 до 34 миллионов человек. В то же время, это данные без учета людей с временно оккупированных территорий.

Такие подсчеты были обнародованы в Институте демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины.

Информация о населении в Украине. Фото: скриншот

Напомним, по данным социологических исследований, за рубежом планируют остаться 30-50% уехавших из-за войны украинцев. На принятие их решений по возвращению в Украину будет влиять продолжительность войны. Чем дольше она продолжится, тем меньше людей вернется. Многие могут остаться за границей ради будущего детей.