Лубінець розповів, чи мають військові право на відпустку під час воєнного стану

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

Дмитро Лубінець пояснив, чи можуть військові брати відпустку під час дії воєнного стану. За словами омбудсмена, це можливо, але не більше ніж на 10 днів.

Про це він написав у своєму Telegram.

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Так, відповідно до Закону України щодо надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану, військові можуть брати відпустки під час війни. Це може бути за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення.

Однак, кожну із зазначених відпусток можуть надати тривалістю не більш як 10 календарних днів.

Омбудсмен уточнює, що частина щорічної основної відпустки може бути надана один раз протягом календарного року за умови одночасної відсутності не більше ніж 30% загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу.

Також Дмитро Лубінець прикріпив порядок оформлення відпустки за сімейними обставинами:

Написати рапорт на ім’я безпосереднього командира (начальника) та додати документи з підставами.

У подальшому рапорт військовослужбовця з відповідними резолюціями його прямих начальників подається до кадрового підрозділу штабу.

Командир військової частини приймає рішення щодо надання відпустки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні хочуть скасувати довічні пільги для ветеранів російсько-української війни після демобілізації.