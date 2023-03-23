Лубинец рассказал, имеют ли военные право на отпуск во время военного положения

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека

Дмитрий Лубинец объяснил, могут ли военные брать отпуск во время действия военного положения. По словам омбудсмена, это возможно, но не больше чем на 10 дней.

Об этом он написал в своем Telegram.

Подробности

Так, согласно Закону Украины о предоставлении военнослужащим отпусков во время действия военного положения, военные могут брать отпуска во время войны. Это может быть по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного довольствия.

Однако каждый из указанных отпусков могут предоставить продолжительностью не более 10 календарных дней.

Омбудсмен уточняет, что часть ежегодного основного отпуска может быть предоставлена один раз в течение календарного года при одновременном отсутствии не более 30% общей численности военнослужащих определенной категории соответствующего подразделения.

Также Дмитрий Лубинец прикрепил порядок оформления отпуска по семейным обстоятельствам:

Написать рапорт на имя непосредственного командира (начальника) и добавить документы по основаниям.

В дальнейшем рапорт военнослужащего с соответствующими резолюциями его прямых начальников подается в кадровое подразделение штаба.

Командир воинской части принимает решение о предоставлении отпуска.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине хотят упразднить пожизненные льготы для ветеранов российско-украинской войны после демобилизации.