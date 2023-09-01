"Мій магазин для російськомовних": колаборантка з Дніпра грубо "прогнала" мешканку Луцька

Дівчинка на мітингу в підтримку української мови. Фото: Громадське інтерактивне телебачення

Лучанка Ольга натрапила в Instagram на колаборантку. Дівчина поцікавилася, чи магазин розташований в Україні, адже його профіль був російською мовою, а вказане місто — Дніпропетровськ. На це вона отримала шквал образ і проросійських заяв.

Відео з перепискою Ольга опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На питання лучанки до власниці магазину, чи та з України, жінка відповіла таке: "Да, из русского города Днепропетровск. А ты чьих будешь. Смотри, девочка моя, ты там из Луцка, Волынская область… Смотри, это западная Украина — это вообще к Днепропетровску и к русскому языку не имеет никакого отношения".

Сторінка власниці магазину в Instagram. Фото: Скриншот

Ольга наголошує, що зупинити словесний потік власниці магазину було практично неможливо.

"Если тебя смущает русский язык, то, пожалуйста… Волынь — это твоё, у нас своё государство. Это чтоб ты понимала", — було наступне повідомлення.

Потім "продавчиня" "вигнала" дівчину зі сторінки, бо начебто її шикарний і розкішний магазин "для русскоговорящих людей, не для таких, как ты".

Колаборантка з Дніпра. Фото: Instagram

На ці репліки лучанка відповіла сміхом і порадила жінці лікуватися. Але та не забарилася з відповідю: "Та да, смешно с таких как ты, понимаешь, упоротых, очень с вас смешно. Иди с миром, пожалуйста. Тебе скоро в Польше надо будет помыть полы полякам".

"Это твоя проблема. И ликуваться надо тебе. Иди в школу, заново обучайся, иди, отойди от русских городов. Мы — Харьков, Днепропетровск, Одесса. Ушла, отошла", — завершила свій словесний потік колаборантка.

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