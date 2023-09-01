"Мой магазин для русскоязычных": коллаборантка из Днепра грубо "прогнала" жительницу Луцка

Девочка на митинге в поддержку украинского языка. Фото: Общественное интерактивное телевидение

Лучанка Ольга натолкнулась в Instagram на коллаборантку. Девушка поинтересовалась, находится ли магазин в Украине, ведь его профиль был на русском языке, а указанный город — Днепропетровск. На это она получила шквал оскорблений и пророссийских заявлений.

Видео с перепиской Ольга опубликовала на своей странице в Instagram.

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На вопрос лучанки к владелице магазина, из Украины ли она, женщина ответила следующее: "Да, из русского города Днепропетровск. А ты чьих будешь. Днепропетровску и русскому языку не имеет никакого отношения".

Страница владелицы магазина в Instagram. Фото: Скриншот

Ольга отмечает, что остановить словесный поток владелицы магазина было практически невозможно.

"Если тебя смущает русский язык, то, пожалуйста… Волынь — это твое, у нас свое государство. Это чтоб ты понимала", — было следующее сообщение.

Затем "продавщица" "выгнала" девушку со страницы, ибо вроде бы ее шикарный и роскошный магазин "для русскоговорящих людей, не для таких, как ты".

Коллаборантка из Днепра. Фото: Instagram

На эти реплики лучанка ответила смехом и посоветовала женщине лечиться. Но та не замедлила ответить: "Да да, смешно с таких как ты, понимаешь, упоротых, очень с вас смешно. Иди с миром, пожалуйста. Тебя скоро в Польше надо будет помыть полы полякам".

"Это твоя проблема. И лечиться надо тебя. Иди в школу, заново обучайся, иди, отойди от русских городов. Мы — Харьков, Днепропетровск, Одесса. Ушла, отошла", — завершила свой словесный поток коллаборантка.

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