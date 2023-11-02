Міноборони передало захисникам житлові модулі з кондиціонером та душем
Міноборони закупило приблизно пів тисячі житлових модулів для зручного розміщення у польових умовах. Їх вже передали українським захисникам.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Житлові модулі для військових
"Блок-контейнери найпотрібніші на другій лінії оборони або у місцях, де тренуються українські захисники. Серед перших їх отримали підрозділи мобільних вогневих груп ППО, артилеристи, а на полігонах — десантники та піхотинці", — зазначили в Міноборони.
Модулі — це невеликі комфортні приміщення. З них можна створювати збірно-розбірні мобільні казарми.
У таких блок-контейнерах знаходиться все необхідне для побуту військовослужбовців: кондиціонер, обігрівач, умивальник, душ, туалет і мобільні пральні.
Зазначається, що конструкції виготовлені українськими виробниками. Їхня комплектація різниться залежно від місця розташування.
Нагадаємо, що комітет Верховної Ради отримав законопроєкт щодо нормативного врегулювання ротації особового складу військовослужбовців, які перебувають у зоні бойових дій. Автори документа зазначають, що саме поняття "ротації" є, проте чітких вимог до підстав, строків та порядку — немає. Це має встановлювати командування на свій розсуд.
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