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Міноборони передало захисникам житлові модулі з кондиціонером та душем

2 листопада 2023 12:03
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Міноборони передало захисникам житлові модулі з кондиціонером та душем
Житлові модулі для військових. Фото: Telegram/Міноборони
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Міноборони закупило приблизно пів тисячі житлових модулів для зручного розміщення у польових умовах. Їх вже передали українським захисникам.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

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"Блок-контейнери найпотрібніші на другій лінії оборони або у місцях, де тренуються українські захисники. Серед перших їх отримали  підрозділи мобільних вогневих груп ППО, артилеристи, а на полігонах — десантники та піхотинці", — зазначили в Міноборони.

Модулі — це невеликі комфортні приміщення. З них можна створювати збірно-розбірні мобільні казарми. 

У таких блок-контейнерах знаходиться все необхідне для побуту військовослужбовців: кондиціонер, обігрівач, умивальник, душ, туалет і мобільні пральні.

житловий модуль
Житловий модуль для ЗСУ зсередини. Фото: Telegram/Міноборони

Зазначається, що конструкції виготовлені українськими виробниками. Їхня комплектація різниться залежно від місця розташування.

Нагадаємо, що комітет Верховної Ради отримав законопроєкт щодо нормативного врегулювання ротації особового складу військовослужбовців, які перебувають у зоні бойових дій. Автори документа зазначають, що саме поняття "ротації" є, проте чітких вимог до підстав, строків та порядку — немає. Це має встановлювати командування на свій розсуд.

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