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Минобороны передало защитникам жилые модули с кондиционером и душем

2 ноября 2023 12:03
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Минобороны передало защитникам жилые модули с кондиционером и душем
Жилые модули для военных. Фото: Telegram/Минобороны
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Минобороны закупило около полтысячи жилых модулей для удобного размещения в полевых условиях. Их уже передали украинским защитникам.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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"Блок-контейнеры самые нужные на второй линии обороны или в местах, где тренируются украинские защитники. Среди первых их получили подразделения мобильных огневых групп ПВО, артиллеристы, а на полигонах - десантники и пехотинцы", — отметили в Минобороны.

Модули — это небольшие комфортные помещения. Из них можно создавать сборно-разборные мобильные казармы.

В таких блок-контейнерах находится все необходимое для обихода военнослужащих: кондиционер, обогреватель, умывальник, душ, туалет и мобильные прачечные.

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Жилой модуль для ВСУ внутри. Фото: Telegram/Минобороны

Отмечается, что конструкции сделаны украинскими производителями. Их комплектация отличается в зависимости от местоположения.

Напомним, что комитет Верховной Рады получил законопроект о нормативном урегулировании ротации личного состава военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий. Авторы документа отмечают, что само понятие "ротации" есть, однако четких требований к основаниям, срокам и порядку нет. Это должно устанавливать командование по своему усмотрению.

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