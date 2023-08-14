Митрополита УПЦ МП Павла госпіталізували: знадобилася термінова операція
Митрополита УПЦ МП Павла було госпіталізовано до кардіологічного відділення однієї із лікарень міста Києва. Його прооперували.
Про це повідомив його адвокат Микита Чекман.
Митрополита УПЦ МП Павла госпіталізували
Екснамісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло (Лебідь) сьогодні був терміново прооперований.
"Митрополита Павла сьогодні було терміново госпіталізовано до кардіологічного відділення однієї із лікарень міста Києва та проведено оперативне втручання!" — повідомив адвокат.
Раніше ми повідомляли, 7 серпня за митрополита УПЦ МП Павла внесли заставу. Його звільнили з-під варти.
Нагадаємо, Служба безпеки України викрила нові факти підривної діяльності проти України, у яких брав участь митрополит УПЦ МП Павло. А саме настоятель Києво-Печерської Лаври Павло (Петро Лебідь).