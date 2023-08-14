Митрополита УПЦ МП Павла госпіталізували: знадобилася термінова операція

Митрополит УПЦ МП Павло. Фото: УПЦ МП

Митрополита УПЦ МП Павла було госпіталізовано до кардіологічного відділення однієї із лікарень міста Києва. Його прооперували.

Про це повідомив його адвокат Микита Чекман.

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Екснамісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло (Лебідь) сьогодні був терміново прооперований.

"Митрополита Павла сьогодні було терміново госпіталізовано до кардіологічного відділення однієї із лікарень міста Києва та проведено оперативне втручання!" — повідомив адвокат.

Раніше ми повідомляли, 7 серпня за митрополита УПЦ МП Павла внесли заставу. Його звільнили з-під варти.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила нові факти підривної діяльності проти України, у яких брав участь митрополит УПЦ МП Павло. А саме настоятель Києво-Печерської Лаври Павло (Петро Лебідь).