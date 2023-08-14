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Митрополита УПЦ МП Павла госпитализировали: потребовалась срочная операция

14 августа 2023 18:37
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Митрополита УПЦ МП Павла госпитализировали: потребовалась срочная операция
Митрополит УПЦ МП Павел. Фото: УПЦ МП
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Митрополит УПЦ МП Павел был госпитализирован в кардиологическое отделение одной из больниц города Киева. Его прооперировали.

Об этом сообщил его адвокат Никита Чекман.

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Митрополита УПЦ МП Павла госпитализировали

Экснаместитель Киево-Печерской Лавры митрополит Павел (Лебедь) сегодня был срочно прооперирован.

"Митрополит Павел сегодня был срочно госпитализирован в кардиологическое отделение одной из больниц города Киева и проведено оперативное вмешательство!" — сообщил адвокат.

Ранее мы сообщали, 7 августа при митрополите УПЦ МП Павле внесли залог. Его освободили из-под стражи.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила новые факты подрывной деятельности против Украины, в которых принимал участие митрополит УПЦ МП Павел. А именно настоятель Киево-Печерской Лавры Павел (Петр Лебедь).

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