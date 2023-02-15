Чи можуть військовозобов'язаним українцям вручати повістки в Польщі

Мобілізація українців у Польщі: чи можна отримати повістку та де ставати на облік
Не так давно в Інтернеті почала ширитися хвиля повідомлень про те, що громадянам України призовного віку вручають повістки за кордоном, зокрема в Польщі.
Цю інформацію спростував Центр протидії дезінформації.
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Так повідомляється, що проросійські медіа поширюють повідомлення про те, що нібито українські чоловіки отримують повістки в польських містах Познань та Тарнів. Проте така інформація немає нічого спільного з реальністю.
"Застерігаємо! Відповідно до правил, українські дипустанови за кордоном повинні вести військовий облік чоловіків. Проте вони не мають права на вручення повісток людям, які перебувають на консульському обліку", — йдеться у повідомленні.
Водночас в ЦПД зазначили, що дипустанови повинні доносити інформацію про початок призову на строкову військову службу до громадян України призовного віку, які не мають звільнень від служби, а також зобов’язані сприяти їх поверненню на територію України в разі мобілізації чи у воєнний час.
"Тому, відео із врученням повісток є фейковою постановкою Кремля", — зазначили в Центрі протидії дезінформації.
Нагадаємо, 30 грудня 2022 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову про новий порядок військового обліку.
У постанові було порушено питання про призовників, які зараз перебувають за кордоном. Тому наразі згідно з офіційною інформацією дипустанов нові правила взяття на військовий облік передбачають, що:
- консульство зобов’язане вести військовий облік чоловіків;
- дипломатичні відомства, зокрема, консульства не видаватимуть повістки особам на обліку;
- дипустанови мають доносити до відома громадян призовного віку терміни, коли розпочинається призов на строкову службу;
- дипломатичні відомства мають сприяти поверненню військовозобов’язаних в Україну під час мобілізації та воєнного стану.
Нагадаємо, юрист Владислав Юрчак розповів, чи можуть українським чоловікам, які перебувають за кордоном, вручати повістки.
Раніше ми розповідали, хто з військовозобов'язаних може виїхати за кордон у 2023 році та які документи потрібні для перетину кордону.