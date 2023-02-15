Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Мобілізація українців у Польщі: чи можна отримати повістку та де ставати на облік arrow

Мобілізація українців у Польщі: чи можна отримати повістку та де ставати на облік

15 лютого 2023 06:15
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Чи можуть військовозобов'язаним українцям вручати повістки в Польщі
Постанову про новий порядок військового обліку прийняли 30 грудня 2022 року
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Не так давно в Інтернеті почала ширитися хвиля повідомлень про те, що громадянам України призовного віку вручають повістки за кордоном, зокрема в Польщі. 

Цю інформацію спростував Центр протидії дезінформації.

Читайте також:

Так повідомляється, що проросійські медіа поширюють повідомлення про те, що нібито українські чоловіки отримують повістки в польських містах Познань та Тарнів. Проте така інформація немає нічого спільного з реальністю. 

"Застерігаємо! Відповідно до правил, українські дипустанови за кордоном повинні вести військовий облік чоловіків. Проте вони не мають права на вручення повісток людям, які перебувають на консульському обліку", — йдеться у повідомленні.

Водночас в ЦПД зазначили, що дипустанови повинні доносити інформацію про початок призову на строкову військову службу до громадян України призовного віку, які не мають звільнень від служби, а також зобов’язані сприяти їх поверненню на територію України в разі мобілізації чи у воєнний час.

"Тому, відео із врученням повісток є фейковою постановкою Кремля", — зазначили в Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо, 30 грудня 2022 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову про новий порядок військового обліку. 

У постанові було порушено питання про призовників, які зараз перебувають за кордоном. Тому наразі згідно з офіційною інформацією дипустанов нові правила взяття на військовий облік передбачають, що:

  • консульство зобов’язане вести військовий облік чоловіків;
  • дипломатичні відомства, зокрема, консульства не видаватимуть повістки особам на обліку;
  • дипустанови мають доносити до відома громадян призовного віку терміни, коли розпочинається призов на строкову службу; 
  • дипломатичні відомства мають сприяти поверненню військовозобов’язаних в Україну під час мобілізації та воєнного стану.

Нагадаємо, юрист Владислав Юрчак розповів, чи можуть українським чоловікам, які перебувають за кордоном, вручати повістки

Раніше ми розповідали, хто з військовозобов'язаних може виїхати за кордон у 2023 році та які документи потрібні для перетину кордону. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

07:30 Синоптики прогнозують покращення погодних умов на Одещині

Новина з відео

07:25 Вони були пасивними та не відбирали м‘яч: тренер "Баварії" про перемогу над ПСЖ

07:23 У Мінсоцполітики розповіли, на скільки зростуть пенсії в рамках індексації

07:22 Шойгу вербує ув'язнених для формування "гарматного м'яса": звіт ISW

07:20 ​​​​​​​Через велику кількість втрат окупанти почали використовувати мобільні крематорії, — Генштаб

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:23 У Нацбанку допустили скасування фіксованого курсу долара: що чекає на ринок

02:02 19-річний китаєць став наймолодшою людиною, у якої діагностували хворобу Альцгеймера

00:10 "ПСЖ" не зміг здолати "Баварію", а "Мілан" вирвався вперед: як пройшли перші матчі плей-офф Ліги чемпіонів

23:53 У Києві працюють над запровадженням безготівкової оплати у маршрутках: коли можна буде розраховуватися картою

Новина з фото

23:22 Археологи знайшли скарб на затонулому скандинавському кораблі

Новина з відео

07:25 Вони були пасивними та не відбирали м‘яч: тренер "Баварії" про перемогу над ПСЖ

Новина з відео

23:10 Стрітення Господнє 2023: дата, традиції та заборони дня

Новина з відео

22:25 Стрітення Господнє 2023: привітання зі святом у віршах, прозі та листівках

Новина з відео

21:57 Зеленський підбив підсумки зустрічі "Рамштайн-9"

Новина з відео

19:54 Netflix опублікував трейлер серіалу "Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів": коли дивитися

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

18:10 "Тепло для захисників": в Одесі поліцейські виготовляли окопні свічки

Новина з відео

17:47 Зеленський зустрівся з головою МЗС Канади: обговорили співпрацю у сфері оборони

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 15 лютого: Ракам — слухати інтуїцію, Терезам — знаки долі

Новина з відео

17:01 Принц Вільям довів школярів до реготу: спадкоємець корони зателефонував тинейджерам за відеозв'язком

Новина з відео

16:31 НЛО? Над Китаєм помітили ряд з неопізнаних об'єктів

19:00 Бідність стукає у двері, а діти вмирають за амбіції влади: на що жаліються в росії

Новина з фото

18:31 "Прильоти" є, хати наші горять", — як живе місто Куп'янськ під щоденними обстрілами

Ексклюзив

18:00 "Ворог тисне з усіх боків": що відбувається у найгарячішій точці війни на Донбасі

Ексклюзив

09:00 Кредит від МВФ під час війни: не отримати неможливо

Новина з фото

08:00 "Треба все відбудовувати з нуля", — про долю харківського екопарку розповів його засновник

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:30 Чому Україні так сильно потрібні винищувачі F-16

Ексклюзив

18:00 У Польщі погіршилося ставлення до українців: ІПСО від рф, маніпуляція чи правда

Ексклюзив

17:00 Холостий постріл: чому Захід мовчазно "ковтає" російські ракети

Ексклюзив

09:00 Уряд хоче підняти тарифи на комунальні послуги: чи варто це робити

08:00 Війна залишає токсичну спадщину для середовища та здоров'я людей

Актуальне по темі

None 14 Лютий 19:29

Синоптики прогнозують покращення погодних умов на Одещині

None 15 Лютий 07:26

Вони були пасивними та не відбирали м‘яч: тренер "Баварії" про перемогу над ПСЖ

None 15 Лютий 01:50

У Мінсоцполітики розповіли, на скільки зростуть пенсії в рамках індексації

None 15 Лютий 07:21

Шойгу вербує ув'язнених для формування "гарматного м'яса": звіт ISW

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB