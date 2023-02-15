Могут ли военнообязанным украинцам вручать повестки в Польше

Мобилизация украинцев в Польше: можно ли получить повестку и где становиться на учет
Не так давно в Интернете начала распространяться волна сообщений о том, что гражданам Украины призывного возраста вручают повестки за рубежом, в частности, в Польше.
Эту информацию опроверг Центр противодействия дезинформации.
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Так сообщается, что пророссийские медиа распространяют сообщения, что якобы украинские мужчины получают повестки в польских городах Познань и Тарнов. Однако такая информация не имеет ничего общего с реальностью.
"Предостерегаем! Согласно правилам, украинские дипучреждения за рубежом должны вести военный учет мужчин. Однако они не имеют права на вручение повесток людям, состоящим на консульском учете", — говорится в сообщении.
В то же время в ЦПИ отметили, что дипучреждения должны доносить информацию о начале призыва на срочную военную службу до граждан Украины призывного возраста, не имеющих освобождений от службы, а также обязаны содействовать их возвращению на территорию Украины в случае мобилизации или в военное время.
"Поэтому видео с вручением повесток является фейковой постановкой Кремля", — отметили в Центре противодействия дезинформации.
Напомним, 30 декабря 2022 года Кабинет Министров Украины принял постановление о новом порядке военного учета.
В постановлении был поднят вопрос о призывниках, которые сейчас находятся за границей. Поэтому согласно официальной информации дипучреждений новые правила взятия на военный учет предусматривают, что:
- консульство обязано вести военный учет мужчин;
- дипломатические ведомства, в частности, консульства не будут выдавать повестки лицам на учете;
- дипучреждения должны доносить до сведения граждан призывного возраста сроки, когда начинается призыв на срочную службу;
- дипломатические ведомства должны способствовать возвращению военнообязанных в Украину во время мобилизации и военного положения.
Напомним, юрист Владислав Юрчак рассказал, могут ли украинским мужчинам, находящимся за границей, вручать повестки.
Ранее мы рассказывали, кто из военнообязанных может выехать за границу в 2023 году и какие документы нужны для пересечения границы.