Могут ли военнообязанным украинцам вручать повестки в Польше

Постановление о новом порядке военного учета было принято 30 декабря 2022 года

Не так давно в Интернете начала распространяться волна сообщений о том, что гражданам Украины призывного возраста вручают повестки за рубежом, в частности, в Польше.

Эту информацию опроверг Центр противодействия дезинформации.

Так сообщается, что пророссийские медиа распространяют сообщения, что якобы украинские мужчины получают повестки в польских городах Познань и Тарнов. Однако такая информация не имеет ничего общего с реальностью.

"Предостерегаем! Согласно правилам, украинские дипучреждения за рубежом должны вести военный учет мужчин. Однако они не имеют права на вручение повесток людям, состоящим на консульском учете", — говорится в сообщении.

В то же время в ЦПИ отметили, что дипучреждения должны доносить информацию о начале призыва на срочную военную службу до граждан Украины призывного возраста, не имеющих освобождений от службы, а также обязаны содействовать их возвращению на территорию Украины в случае мобилизации или в военное время.

"Поэтому видео с вручением повесток является фейковой постановкой Кремля", — отметили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним, 30 декабря 2022 года Кабинет Министров Украины принял постановление о новом порядке военного учета.

В постановлении был поднят вопрос о призывниках, которые сейчас находятся за границей. Поэтому согласно официальной информации дипучреждений новые правила взятия на военный учет предусматривают, что:

консульство обязано вести военный учет мужчин;

дипломатические ведомства, в частности, консульства не будут выдавать повестки лицам на учете;

дипучреждения должны доносить до сведения граждан призывного возраста сроки, когда начинается призыв на срочную службу;

дипломатические ведомства должны способствовать возвращению военнообязанных в Украину во время мобилизации и военного положения.

Напомним, юрист Владислав Юрчак рассказал, могут ли украинским мужчинам, находящимся за границей, вручать повестки.

Ранее мы рассказывали, кто из военнообязанных может выехать за границу в 2023 году и какие документы нужны для пересечения границы.