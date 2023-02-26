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Мокрий сніг та мороз вночі: прогноз погоди на завтра

26 лютого 2023 14:32
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Мокрий сніг та мороз вночі: прогноз погоди на 27 лютого
Завтра в Україні очікується сніг
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Завтра, 27 лютого, буде хмарно з проясненнями. У низці регіонів очікуються опади у вигляді мокрого снігу та дощу. 

Про це повідомляє Український гідрометцентр

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Проноз погоди на 27 лютого

Хмарно з проясненнями.

У західних, крім Волинської та Рівненської областей, помірний, в Карпатах місцями значний сніг; в центральних та Харківській областях мокрий сніг та дощ, місцями значні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь; у північних областях місцями невеликий мокрий сніг, на Одещині та Миколаївщині дощі; у південно-східній частині без опадів.

В Україні, крім півдня та південного-сходу, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер в Україні переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі та вдень від 2° тепла до 3° морозу, вночі у західних областях 1-6° морозу; у південних та південно-східних областях вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°.

Прогноз погоди по Київщині на 27 лютого

Хмарно з проясненнями, місцями невеликий мокрий сніг.

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі та вдень від 2° тепла до 3° морозу; у Києві вночі 0- 2° морозу, вдень 0-2° тепла.

Попередження про підвищення рівня води 

Протягом 26 - 28 лютого на р.Тиса - м.Чоп очiкується пiдвищення рiвня води на 2,0 – 2,5м (над рiвнем на 8 год. 26.02), без негативних наслідків.

Попередження про лавинну небезпеку

Значна сніголавинна небезпека (3 рівень), утримується:

  • 26-27 лютого — на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.
  • 27 лютого — у горах Чернівецької області.

Також можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Українцям рекомендують утриматись від походів на високогір'я

Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), утримується:

  • 26 лютого — у горах Чернівецької області.
  • 26-27 лютого — у горах Львівської області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що погода в Україні вже незабаром почне знову радувати українців теплом. Після "плюсів" наприкінці лютого, березень прийде до нашої країни з ще більшим потеплінням.

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