Мокрий сніг та мороз вночі: прогноз погоди на 27 лютого

Мокрий сніг та мороз вночі: прогноз погоди на завтра
Завтра, 27 лютого, буде хмарно з проясненнями. У низці регіонів очікуються опади у вигляді мокрого снігу та дощу.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
-
На Київщині стався вибух газу у будинку: подробиці
-
Шойгу виступив з новими погрозами через далекобійну зброю для України
-
Сім кораблів у Чорному морі: 72 "Калібри" чатують з Середземномор'я, — ВМС
-
Ілон Маск назвав Революцію Гідності "переворотом": на Банковій відповіли
-
У Польщі зіткнулися два автобуси із громадянами України: є постраждалі
-
Мінімальна пенсія майже 4 тисячі: які категорії одеситів можуть розраховувати на більшу суму
-
В американському Сент-Луїсі ведмідь уже вдруге за місяць втік із зоопарку
-
ДСНС зафіксували сходження лавини у Карпатах
-
Тільки на Бахмутському напрямку росіяни за добу здійснили 125 обстрілів, — Череватий
-
Китай хоче повернути собі Сибір і Далекий Схід: що вже зробила влада
Проноз погоди на 27 лютого
Хмарно з проясненнями.
У західних, крім Волинської та Рівненської областей, помірний, в Карпатах місцями значний сніг; в центральних та Харківській областях мокрий сніг та дощ, місцями значні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь; у північних областях місцями невеликий мокрий сніг, на Одещині та Миколаївщині дощі; у південно-східній частині без опадів.
В Україні, крім півдня та південного-сходу, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер в Україні переважно північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі та вдень від 2° тепла до 3° морозу, вночі у західних областях 1-6° морозу; у південних та південно-східних областях вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°.
Прогноз погоди по Київщині на 27 лютого
Хмарно з проясненнями, місцями невеликий мокрий сніг.
На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі та вдень від 2° тепла до 3° морозу; у Києві вночі 0- 2° морозу, вдень 0-2° тепла.
Попередження про підвищення рівня води
Протягом 26 - 28 лютого на р.Тиса - м.Чоп очiкується пiдвищення рiвня води на 2,0 – 2,5м (над рiвнем на 8 год. 26.02), без негативних наслідків.
Попередження про лавинну небезпеку
Значна сніголавинна небезпека (3 рівень), утримується:
- 26-27 лютого — на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.
- 27 лютого — у горах Чернівецької області.
Також можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Українцям рекомендують утриматись від походів на високогір'я
Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), утримується:
- 26 лютого — у горах Чернівецької області.
- 26-27 лютого — у горах Львівської області.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що погода в Україні вже незабаром почне знову радувати українців теплом. Після "плюсів" наприкінці лютого, березень прийде до нашої країни з ще більшим потеплінням.