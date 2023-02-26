Мокрый снег и мороз ночью: прогноз погоды на 27 февраля.

Завтра в Украине ожидается снег

Завтра, 27 февраля, облачно с прояснениями. В ряде регионов ожидается осадок в виде мокрого снега и дождя.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Прогноз погоды на 27 февраля

Облачно с прояснениями.

В западных, кроме Волынской и Ровенской областей, умеренный, в Карпатах местами сильный снег; в центральных и Харьковской областях мокрый снег и дождь, местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололедица; в северных областях местами небольшой мокрый снег, Одесская и Николаевская дожди; в юго-восточной части без осадков.

В Украине, кроме юга и юго-востока, на дорогах местами гололедица. Ветер в Украине преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью и днем от 2° тепла до 3° мороза, ночью в западных областях 1-6° мороза; в южных и юго-восточных областях ночью 2-7° тепла, днем 10-15°.

Прогноз погоды по Киевской области на 27 февраля

Облачно с прояснениями, местами небольшой мокрый снег.

На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью и днем от 2° тепла до 3° мороза; в Киеве ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла.

Предупреждение о повышении уровня воды

В течение 26 - 28 февраля на р. Тиса — г. Чоп ожидается повышение уровня воды на 2,0 — 2,5 м (над уровнем на 8 ч. 26.02), без негативных последствий.

Предупреждение о лавинной опасности

Значительная снеголавинная опасность (3 уровень), удерживается:

26-27 февраля – на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

-27 февраля – в горах Черновицкой области.

Также возможно сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Украинцам рекомендуют воздержаться от походов на высокогорье

Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), удерживается:

26 февраля – в горах Черновицкой области.

26-27 февраля – в горах Львовской области.

Напомним, ранее сообщалось, что погода в Украине уже в скором времени начнет снова радовать украинцев теплом. После "плюсов" в конце февраля, март придет в нашу страну с еще большим потеплением.