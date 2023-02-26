Мокрый снег и мороз ночью: прогноз погоды на 27 февраля.

Мокрый снег и мороз ночью: прогноз погоды на завтра
Завтра, 27 февраля, облачно с прояснениями. В ряде регионов ожидается осадок в виде мокрого снега и дождя.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
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Прогноз погоды на 27 февраля
Облачно с прояснениями.
В западных, кроме Волынской и Ровенской областей, умеренный, в Карпатах местами сильный снег; в центральных и Харьковской областях мокрый снег и дождь, местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололедица; в северных областях местами небольшой мокрый снег, Одесская и Николаевская дожди; в юго-восточной части без осадков.
В Украине, кроме юга и юго-востока, на дорогах местами гололедица. Ветер в Украине преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью и днем от 2° тепла до 3° мороза, ночью в западных областях 1-6° мороза; в южных и юго-восточных областях ночью 2-7° тепла, днем 10-15°.
Прогноз погоды по Киевской области на 27 февраля
Облачно с прояснениями, местами небольшой мокрый снег.
На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура по области ночью и днем от 2° тепла до 3° мороза; в Киеве ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла.
Предупреждение о повышении уровня воды
В течение 26 - 28 февраля на р. Тиса — г. Чоп ожидается повышение уровня воды на 2,0 — 2,5 м (над уровнем на 8 ч. 26.02), без негативных последствий.
Предупреждение о лавинной опасности
Значительная снеголавинная опасность (3 уровень), удерживается:
- 26-27 февраля – на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.
- -27 февраля – в горах Черновицкой области.
Также возможно сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Украинцам рекомендуют воздержаться от походов на высокогорье
Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), удерживается:
- 26 февраля – в горах Черновицкой области.
- 26-27 февраля – в горах Львовской области.
Напомним, ранее сообщалось, что погода в Украине уже в скором времени начнет снова радовать украинцев теплом. После "плюсов" в конце февраля, март придет в нашу страну с еще большим потеплением.