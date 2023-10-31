Молдова несподівано звернулася до українських біженців

Українські біженці. Фото: Reuters

Молдова звернулася до українських біженців з несподіваним проханням. Там закликали їх не давати хабарі.

Про це повідомляє NewsMaker.

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У Молдові нагадали людям з України, що із набуттям офіційного статусу біженця вони отримують низку прав та безкоштовних преференцій. Країна закликає їх допомогти побороти корупцію та хабарництво.

Наразі у Молдові знайшли притулок близько 100 тис. осіб. Вони вивчають румунську мову, шукають роботу, дізнаються про свої права та прагнуть жити в безпечній обстановці. При наданні тимчасового захисту українцям легше планувати своє життя. Цей статус надає їм низку прав при інтеграції:

первинна та швидка медична допомога;

доступ до загальної державної освіти;

соціальна допомога та заходи соціального захисту;

право на працевлаштування та ін.

Всім ті, хто отримав статус тимчасового захисту, отримують вищезгадане безкоштовно.

"Коли вам заявляють, що від вас потрібна певна сума в обмін на гарантовану безкоштовну послугу, або коли біженець стає свідком проявів корупції, дуже важливо, щоб такі події повідомлялися негайно, особливо в органи, відповідальні за розгляд подібних повідомлень. Бенефіціари і біженці повинні розуміти і усвідомлювати, що їхні законні права не ставляться під сумнів, якщо у них вимагають хабар, і, зіткнувшись з такою ситуацією, вони повинні знати, що це злочин, який карається Кримінальним кодексом Республіки Молдова, і найсуворіше покарання за нього — позбавлення волі", — наголошує юристка Центру з прав жінок Тетяна Агакі.

Влада Молдови закликає біженців та спільноти, в яких вони проживають, повідомляти про випадки корупції та здирництва хабарів при наданні безкоштовних пільг. Це можна зробити:

зателефонувавши за номером Національної антикорупційної лінії (НАЦ): 080055555;

подавши скаргу про випадки корупції, з якими вони зіткнулися, безпосередньо до НАЦ.

Нагадаємо, в уряді Німеччини планують змінити правила щодо депортації біженців з країни. В середу, 25 жовтня, вже було ухвалено відповідний законопроєкт.

Також ми писали, що з початку повномасштабного вторгнення РФ багато українців виїхало за кордон. Загалом найбільше громадян України працевлаштувалося саме у Польщі.