Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Молдова неожиданно обратилась к украинским беженцам arrow

Молдова неожиданно обратилась к украинским беженцам

31 октября 2023 10:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Молдова неожиданно обратилась к украинским беженцам
Украинские беженцы. Фото: Reuters
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Молдова обратилась к украинским беженцам с неожиданной просьбой. Там призывали их не давать взятки.

Об этом сообщает NewsMaker.

Читайте также:

Обращение к украинцам

В Молдове напомнили людям из Украины, что с обретением официального статуса беженца они получают ряд прав и бесплатных преференций. Страна призывает их помочь побороть коррупцию и взяточничество.

В Молдове нашли убежище около 100 тыс. человек. Они изучают румынский язык, ищут работу, узнают свои права и стремятся жить в безопасной обстановке. При предоставлении временной защиты украинцам легче планировать свою жизнь. Этот статус дает им ряд прав при интеграции:

  • первичная и скорая медицинская помощь;
  • доступ к общему государственному образованию;
  • социальная помощь и меры социальной защиты;
  • право на трудоустройство и т.д.

Всем те, кто получил статус временной защиты, получают вышеупомянутое бесплатно.

"Когда вам заявляют, что от вас требуется определенная сумма в обмен на гарантированную бесплатную услугу, или когда беженец становится свидетелем проявлений коррупции, очень важно, чтобы такие события сообщались немедленно, особенно в органы, ответственные за рассмотрение подобных сообщений. Бенефициары и беженцы должны понимать и осознавать, что их законные права не ставятся под сомнение, если у них требуют взятку, и, столкнувшись с такой ситуацией, они должны знать, что это преступление, которое карается Уголовным кодексом Республики Молдова, и самое суровое наказание за него — лишение свободы", — отмечает юрист Центра по правам женщин Татьяна Агаки.

Власти Молдовы призывают беженцев и сообщества, в которых они проживают, сообщать о случаях коррупции и вымогательства взяток при предоставлении бесплатных льгот. Это можно сделать:

  • позвонив по номеру Национальной антикоррупционной линии (НАЦ): 080055555;
  • подав жалобу о случаях коррупции, с которыми они столкнулись, непосредственно в НАЦ.

Напомним, в правительстве Германии планируют изменить правила депортации беженцев из страны. В среду, 25 октября, уже был принят соответствующий законопроект.

Также мы писали, что с начала полномасштабного вторжения РФ многие украинцы уехали за границу. В целом больше всего граждан Украины трудоустроилось именно в Польше.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

Презентация новых гаджетов Apple 2023. Онлайн-трансляция - 80x80

Презентация новых гаджетов Apple 2023. Онлайн-трансляция

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

Актуальное по теме