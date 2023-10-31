Молдова неожиданно обратилась к украинским беженцам

Украинские беженцы. Фото: Reuters

Молдова обратилась к украинским беженцам с неожиданной просьбой. Там призывали их не давать взятки.

Об этом сообщает NewsMaker.

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Обращение к украинцам

В Молдове напомнили людям из Украины, что с обретением официального статуса беженца они получают ряд прав и бесплатных преференций. Страна призывает их помочь побороть коррупцию и взяточничество.

В Молдове нашли убежище около 100 тыс. человек. Они изучают румынский язык, ищут работу, узнают свои права и стремятся жить в безопасной обстановке. При предоставлении временной защиты украинцам легче планировать свою жизнь. Этот статус дает им ряд прав при интеграции:

первичная и скорая медицинская помощь;

доступ к общему государственному образованию;

социальная помощь и меры социальной защиты;

право на трудоустройство и т.д.

Всем те, кто получил статус временной защиты, получают вышеупомянутое бесплатно.

"Когда вам заявляют, что от вас требуется определенная сумма в обмен на гарантированную бесплатную услугу, или когда беженец становится свидетелем проявлений коррупции, очень важно, чтобы такие события сообщались немедленно, особенно в органы, ответственные за рассмотрение подобных сообщений. Бенефициары и беженцы должны понимать и осознавать, что их законные права не ставятся под сомнение, если у них требуют взятку, и, столкнувшись с такой ситуацией, они должны знать, что это преступление, которое карается Уголовным кодексом Республики Молдова, и самое суровое наказание за него — лишение свободы", — отмечает юрист Центра по правам женщин Татьяна Агаки.

Власти Молдовы призывают беженцев и сообщества, в которых они проживают, сообщать о случаях коррупции и вымогательства взяток при предоставлении бесплатных льгот. Это можно сделать:

позвонив по номеру Национальной антикоррупционной линии (НАЦ): 080055555;

подав жалобу о случаях коррупции, с которыми они столкнулись, непосредственно в НАЦ.

Напомним, в правительстве Германии планируют изменить правила депортации беженцев из страны. В среду, 25 октября, уже был принят соответствующий законопроект.

Также мы писали, что с начала полномасштабного вторжения РФ многие украинцы уехали за границу. В целом больше всего граждан Украины трудоустроилось именно в Польше.