МОН скасувало видачу дипломів понад 450 студентам: яка причина

Дівчина тримає в руках диплом. Фото: Рівне1

У Міністерстві освіти й науки України заявили, що не видадуть документи про вищу освіту 450 студентам. Причиною цього є те, що вони навчалися за системою "польського вступу" та не складали зовнішнє незалежне оцінювання.

Пояснення ситуації оприлюднило МОН.

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ЗНО подолало корупцію

"Тривалий час однією з головних проблем недовіри до системи вищої освіти було явище корупції під час вступу до закладів вищої освіти. Для того, щоб її викорінити, було запроваджено ЗНО — зовнішнє незалежне оцінювання. Зараз цю реформу вважають однією з найефективніших антикорупційних реформ в Україні, вона показує ефективність, а стейкхолдери залучаються до її підтримки. ЗНО дозволяє оцінити, наскільки підготовка вступників відповідає вимогам, які необхідні для успішного опанування освітніх програм, та законодавству щодо вступу до закладів вищої освіти", — йдеться в повідомленні.

Що таке "польський вступ"

Останніми роками в Україні зростає популярність "польського вступу". Ця схема полягає в тому, що спочатку студент зараховується до закладу освіти за кордоном, а після року навчання, іноді навіть без виїзду за кордон, переводиться на старший курс до ВНЗ в Україні. Таким чином, студентам вдається "обійти" ЗНО й обмеження, встановлені стандартами вищої освіти.

Зазначається, що саме тому 2019 року було внесено зміни до Закону України "Про вищу освіту", а саме — "у разі поновлення на певну освітню програму вступник повинен виконати ті ж вимоги, які виконували під час вступу на цю освітню програму інші здобувачі". Тобто, якщо потрібно, складає ЗНО, чи проходить творчий конкурс, чи пише фаховий іспит.

Деяким студентам не видадуть дипломи

Більшість ВНЗ поставилися до цього відповідально, однак є й ті, які досі керуються "механізмом" польського квитка. І серед цих закладів є й суспільно важливі — медицина чи право.

"Отримання документів про вищу освіту такими випускниками може становити загрозу добробуту і життю громадян України та шкодитиме міжнародному іміджу України. Це також викликає питання щодо доброчесності здійснення освітнього процесу в закладах, у яких студенти, що неспроможні скласти зовнішнє незалежне оцінювання на мінімально необхідному рівні, "успішно опанували" освітню програму за спеціальністю", — повідомляє МОН.

Міносвіти заблокувало замовлення документів про вищу освіту для понад 450 студентів, що не відповідають вимогам Закону України "Про вищу освіту". Але вони все ж отримають дипломи, якщо зроблять перерву у навчанні та завершать здобуття освіти наступного року, виконавши всі необхідні вимоги.

Нагадаємо, що в уряді затвердили нові терміни початку та кінця навчального року. Він триватиме з 1 вересня 2023 до 28 червня 2024.