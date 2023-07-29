МОН отменило выдачу дипломов более 450 студентам: какая причина

Девушка держит в руках диплом. Фото: Ровно1

В Министерстве образования и науки Украины заявили, что не выдадут документы о высшем образовании 450 студентам. Причиной тому является то, что они учились по системе "польского вступления" и не сдавали внешнее независимое оценивание.

Объяснение ситуации обнародовало МОН.

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ВНО преодолело коррупцию

"Длительное время одной из главных проблем недоверия к системе высшего образования было явление коррупции при поступлении в заведения высшего образования. Для того, чтобы ее искоренить, было введено ВНО — внешнее независимое оценивание. Сейчас эту реформу считают одной из самых эффективных антикоррупционных реформ в Украине, она показывает эффективность, а стейкхолдеры привлекаются к ее поддержке. ВНО позволяет оценить, насколько подготовка поступающих соответствует требованиям, необходимым для успешного овладения образовательными программами, и законодательству о поступлении в высшие образования", — говорится в сообщении.

Что такое "польское вступление"

В последние годы в Украине растет популярность "польского вступления". Эта схема заключается в том, что сначала студент зачисляется в учебное заведение, а после года обучения, иногда даже без выезда за границу, переводится на старший курс в вузы в Украине. Таким образом, студентам удается "обойти" ВНО и ограничения, установленные стандартами высшего образования.

Отмечается, что именно поэтому в 2019 году были внесены изменения в Закон Украины "О высшем образовании", а именно — "в случае возобновления на определенную образовательную программу абитуриент должен выполнить те же требования, которые выполняли при поступлении на эту образовательную программу другие соискатели". То есть, если нужно, сдает ВНО, проходит творческий конкурс, или пишет профессиональный экзамен.

Некоторым студентам не выдадут дипломы

Большинство вузов отнеслись к этому ответственно, однако есть и те, которые до сих пор руководствуются "механизмом" польского билета. И среди этих заведений есть и общественно важные — медицина или право.

"Получение документов о высшем образовании такими выпускниками может представлять угрозу благосостоянию и жизни граждан Украины и будет вредить международному имиджу Украины. Это также вызывает вопрос о добродетели осуществления образовательного процесса в учреждениях, в которых студенты, не способные составить внешнее независимое оценивание на минимально необходимом уровне "успешно овладели" образовательной программой по специальности", — сообщает МОН.

Минобразования заблокировало заказ документов о высшем образовании для более 450 студентов, не отвечающих требованиям Закона Украины "О высшем образовании". Но они все же получат дипломы, если сделают перерыв в учебе и завершат образование в следующем году, выполнив все необходимые требования.

Напомним, что в правительстве утвердили новые сроки начала и конца учебного года. Он продлится с 1 сентября 2023 года до 28 июня 2024 года.