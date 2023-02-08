Синоптики розповіли, якою буде погода завтра, 9 лютого

Прогноз погоди на 9 лютого

Завтра, 9 лютого, в Україні варто очікувати морозну та сніжну погоду. Мешканців деяких областей синоптики попереджають про ожеледицю.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Прогноз погоди на 9 лютого

Завтра в Україні очікується малохмарна та морозна погода. Сильних опадів синоптики не передбачають. Подекуди сніжитиме, на дорогах ожеледиця.

"Вітер переважно північно-східний 5-10 м/с, в південній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15 градусів морозу, в Карпатах вночі 15-20 морозу, вдень 0-5 морозу; в південній частині вночі 6-11 морозу, вдень від 2 морозу до 3 тепла", — йдеться в повідомленні.

Прогноз погоди для Київщини на 9 лютого

В Київській області буде малохмарно, без опадів. На дорогах ожеледиця.

"Вітер північно-східний5-10 м/с. Температура по області вночі 10-15° морозу, вдень 0-5° морозу", — йдеться в повідомленні.

У Києві вночі синоптики прогнозують 10-12 градусів морозу, вдень 1-3 морозу.

Попередження про небезпеку

Зазначається, що 8-11 лютого у верхів'ї Дністра і його гірських притоках (Львівська, Івано-Франківська обл.) та на ділянці Галич — верхів'я Дністровського водосховища очікується інтенсивне утворення шуги, місцями встановлення льодоставу.

Нагадаємо, в Україні розпочався третій зимовий місяць. Хоча перші два не надто часто радували українців сніговими заметами та морозами, народні синоптики пообіцяли, що у лютому погода кардинально зміниться.