Синоптики розповіли, якою буде погода завтра, 9 лютого

Мороз та ожеледиця: синоптики розповіли, якою буде погода в Україні завтра
Завтра, 9 лютого, в Україні варто очікувати морозну та сніжну погоду. Мешканців деяких областей синоптики попереджають про ожеледицю.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
-
Скільки російських генералів загинуло на війні в Україні: дані розвідки Японії
-
Українців попередили про різку зміну погоди: що відомо
-
В Одесі збудують три бювети: де та коли вони мають з’явитись
-
Голова Європарламенту зробила заяву щодо надання Україні літаків: деталі
-
Еліна Світоліна розповіла, коли повернеться на корт
-
Скасувати відстрочку та відправити на фронт: в Україні пропонують мобілізувати одну категорію громадян
-
Поки учасники гурту "Антитіла" були на фронті, на них подали до суду по давній гучній справі: подробиці
-
Чилі у вогні: кілька днів в країні вирують масштабні лісові пожежі
-
Біля кордону з Україною горіла російська колонія: є загиблі
-
Зеленський на саміті ЄС в Брюсселі: головні заяви українського лідера — трансляція
Прогноз погоди на 9 лютого
Завтра в Україні очікується малохмарна та морозна погода. Сильних опадів синоптики не передбачають. Подекуди сніжитиме, на дорогах ожеледиця.
"Вітер переважно північно-східний 5-10 м/с, в південній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15 градусів морозу, в Карпатах вночі 15-20 морозу, вдень 0-5 морозу; в південній частині вночі 6-11 морозу, вдень від 2 морозу до 3 тепла", — йдеться в повідомленні.
Прогноз погоди для Київщини на 9 лютого
В Київській області буде малохмарно, без опадів. На дорогах ожеледиця.
"Вітер північно-східний5-10 м/с. Температура по області вночі 10-15° морозу, вдень 0-5° морозу", — йдеться в повідомленні.
У Києві вночі синоптики прогнозують 10-12 градусів морозу, вдень 1-3 морозу.
Попередження про небезпеку
Зазначається, що 8-11 лютого у верхів'ї Дністра і його гірських притоках (Львівська, Івано-Франківська обл.) та на ділянці Галич — верхів'я Дністровського водосховища очікується інтенсивне утворення шуги, місцями встановлення льодоставу.
Нагадаємо, в Україні розпочався третій зимовий місяць. Хоча перші два не надто часто радували українців сніговими заметами та морозами, народні синоптики пообіцяли, що у лютому погода кардинально зміниться.