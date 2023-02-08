Синоптики рассказали, какой будет погода завтра, 9 февраля

Мороз и гололедица: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине завтра
Завтра, 9 февраля, в Украине следует ожидать морозную и снежную погоду. Жителей некоторых областей синоптики предупреждают об гололеде.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
-
Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе: главные заявления украинского лидера — трансляция
-
Сколько лет нужно на полное разминирование Киевщины — ответ сапера
-
Литва предполагает, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнется в конце 2023 года
-
В Киеве арендовать жилье стало дороже: какие сейчас цены
-
Быстрее к пациентам: одесская мобильная служба паллиативной помощи получила новое авто
-
В Украине резко подскочил спрос на электрокары: последние данные рынка
-
Disney анонсировал новые части мультфильмов "Холодное сердце", "Зверополис" и "История игрушек"
-
Пригожин "божится", что больше не вербует зеков в ЧВК "Вагнер"
-
Эрдоган заявил, что к такому землетрясению невозможно было подготовиться: количество жертв превысило 16 тысяч
-
"Почти год, как в нашу страну пришел враг": Роман Зозуля обратился к украинцам
Прогноз погоды на 9 февраля
Сегодня в Украине ожидается малооблачная и морозная погода. Сильных осадков синоптики не предполагают. Кое-где будет снежить, на дорогах гололедица.
"Ветер преимущественно северо-восточный 5-10 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 10-15 градусов мороза, в Карпатах ночью 15-20 мороза, днем 0-5 мороза; в южной части ночью 6-11 мороза, днем от 2 мороза до 3 тепла", — говорится в сообщении.
Прогноз погоды для Киевской области на 9 февраля.
В Киевской области будет облачно, без осадков. На дорогах гололедица.
"Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура по области ночью 10-15° мороза, днем 0-5° мороза", — говорится в сообщении.
В Киеве ночью синоптики прогнозируют 10-12 градусов мороза, днем 1-3 мороза.
Предупреждение об опасности
8-11 февраля в верховье Днестра и его горных притоках (Львовская, Ивано-Франковская обл.) и на участке Галич — верховья Днестровского водохранилища ожидается интенсивное образование шуги, местами установки ледостава.
Напомним, в Украине начался третий зимний месяц. Хотя первые два не слишком часто радовали украинцев снежными сугробами и морозами, народные синоптики пообещали, что в феврале погода кардинально изменится.