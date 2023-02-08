Синоптики рассказали, какой будет погода завтра, 9 февраля

Прогноз погоды на 9 февраля

Завтра, 9 февраля, в Украине следует ожидать морозную и снежную погоду. Жителей некоторых областей синоптики предупреждают об гололеде.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Прогноз погоды на 9 февраля

Сегодня в Украине ожидается малооблачная и морозная погода. Сильных осадков синоптики не предполагают. Кое-где будет снежить, на дорогах гололедица.

"Ветер преимущественно северо-восточный 5-10 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 10-15 градусов мороза, в Карпатах ночью 15-20 мороза, днем 0-5 мороза; в южной части ночью 6-11 мороза, днем от 2 мороза до 3 тепла", — говорится в сообщении.

Прогноз погоды для Киевской области на 9 февраля.

В Киевской области будет облачно, без осадков. На дорогах гололедица.

"Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура по области ночью 10-15° мороза, днем 0-5° мороза", — говорится в сообщении.

В Киеве ночью синоптики прогнозируют 10-12 градусов мороза, днем 1-3 мороза.

Предупреждение об опасности

8-11 февраля в верховье Днестра и его горных притоках (Львовская, Ивано-Франковская обл.) и на участке Галич — верховья Днестровского водохранилища ожидается интенсивное образование шуги, местами установки ледостава.

Напомним, в Украине начался третий зимний месяц. Хотя первые два не слишком часто радовали украинцев снежными сугробами и морозами, народные синоптики пообещали, что в феврале погода кардинально изменится.