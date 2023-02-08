Погода в Україні 8 лютого — що прогнозує народний синоптик

Слід чекати сильних морозів

В Україну насувається антициклон, на ім'я Elisabeth. Він порозганяє всі хмари, почистить небо до зоряного вночі та до голубого і навіть сонячного вдень.

Про це розповіла народна синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні 8 лютого

"У середу, 8 лютого, антициклон, на ім'я Elisabeth порозганяє завтра в Україні всі хмари, почистить небо до зоряного вночі, до голубого і навіть сонячного вдень. Може, хіба трохи хмар закине в Крим — близькість циклону на південному сході", — розповідає Діденко.

Варто очікувати сильного і штормового вітру на сході та півдні України. Відповідно також можлива штормова ситуація.

Морози будуть давити і надалі. Так, слід очікувати -9-15 градусів, завтра вдень -1-7 градусів.

"Отже, гріємося, утеплюємося, поки стовпчики термометрів не передумають трохи з‘їхати вниз. А передумають вони орієнтовно з 11-13 лютого", — каже народна синоптикиня.

Якою буде погода у Києві

Діденко розповіла, що кияни також не пастимуть задніх з червоними щоками та підсиненими носами, оскільки вночі будуть морози -10-13, а вдень -2-5 градусів.

Також буде високий атмосферний тиск, тому, хто реагує на посилення тиску та морозів, може скаржитись ще й на головний біль.

Опадів не передбачається — вдень у столиці вигляне сонце. Проте не варто забувати про ожеледицю — буде слизько. Послаблення морозів у Києві також передбачається орієнтовно з 11-12 лютого.

Нагадаємо, у середу, 8 лютого, в Україні очікується мінлива хмарність. Опади не передбачаються, лише вночі у Карпатському регіоні та на півдні країни невеликий, у Криму помірний сніг. На дорогах буде ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Також нещодавно ми писали, що в Україні розпочався третій зимовий місяць. Хоча перші два не надто часто радували українців сніговими заметами та морозами, народні синоптики пообіцяли, що у лютому погода кардинально зміниться.