Погода в Україні 8 лютого — що прогнозує народний синоптик

В Україну насувається антициклон та сильні морози: що прогнозує на сьогодні народний синоптик
В Україну насувається антициклон, на ім'я Elisabeth. Він порозганяє всі хмари, почистить небо до зоряного вночі та до голубого і навіть сонячного вдень.
Про це розповіла народна синоптикиня Наталка Діденко.
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Погода в Україні 8 лютого
"У середу, 8 лютого, антициклон, на ім'я Elisabeth порозганяє завтра в Україні всі хмари, почистить небо до зоряного вночі, до голубого і навіть сонячного вдень. Може, хіба трохи хмар закине в Крим — близькість циклону на південному сході", — розповідає Діденко.
Варто очікувати сильного і штормового вітру на сході та півдні України. Відповідно також можлива штормова ситуація.
Морози будуть давити і надалі. Так, слід очікувати -9-15 градусів, завтра вдень -1-7 градусів.
"Отже, гріємося, утеплюємося, поки стовпчики термометрів не передумають трохи з‘їхати вниз. А передумають вони орієнтовно з 11-13 лютого", — каже народна синоптикиня.
Якою буде погода у Києві
Діденко розповіла, що кияни також не пастимуть задніх з червоними щоками та підсиненими носами, оскільки вночі будуть морози -10-13, а вдень -2-5 градусів.
Також буде високий атмосферний тиск, тому, хто реагує на посилення тиску та морозів, може скаржитись ще й на головний біль.
Опадів не передбачається — вдень у столиці вигляне сонце. Проте не варто забувати про ожеледицю — буде слизько. Послаблення морозів у Києві також передбачається орієнтовно з 11-12 лютого.
Нагадаємо, у середу, 8 лютого, в Україні очікується мінлива хмарність. Опади не передбачаються, лише вночі у Карпатському регіоні та на півдні країни невеликий, у Криму помірний сніг. На дорогах буде ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Також нещодавно ми писали, що в Україні розпочався третій зимовий місяць. Хоча перші два не надто часто радували українців сніговими заметами та морозами, народні синоптики пообіцяли, що у лютому погода кардинально зміниться.