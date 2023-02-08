Погода в Украине 8 февраля — что прогнозирует народный синоптик

Следует ожидать сильных морозов

В Украину надвигается антициклон, по имени Elisabeth. Он разгоняет все тучи, почистит небо до звездного ночи и до голубого и даже солнечного днем.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 8 февраля

"В среду, 8 февраля, антициклон, по имени Elisabeth разгоняет завтра в Украине все облака, почистит небо до звездного ночью, до голубого и даже солнечного днем. Может разве немного облаков забросить в Крым — близость циклона на юго-востоке", — рассказывает Диденко.

Следует ожидать сильного и штормового ветра на востоке и юге Украины. Соответственно, также возможна штормовая ситуация.

Морозы будут давить и дальше. Так, ожидать -9-15 градусов, завтра днем -1-7 градусов.

"Итак, греемся, утепляемся, пока столбики термометров не передумают немного съехать вниз. А передумают они ориентировочно с 11-13 февраля", — говорит синоптик.

Какая будет погода в Киеве

Диденко рассказала, что киевляне также не пасут задних с красными щеками и подсиненными носами, поскольку ночью будут морозы -10-13, а днем -2-5 градусов.

Также будет высокое атмосферное давление, поэтому, кто реагирует на усиление давления и морозы, может жаловаться еще и на головную боль.

Осадков не предвидится — днем в столице выглянет солнце. Однако не стоит забывать об гололеде — будет скользко. Ослабление морозов в Киеве также предполагается ориентировочно с 11 по 12 февраля.

Напомним, в среду, 8 февраля, в Украине ожидается переменная облачность. Осадки не предполагаются, только ночью в Карпатском регионе и на юге страны небольшой, в Крыму умеренный снег. На дорогах будет гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Также недавно мы писали, что в Украине начался третий зимний месяц. Хотя первые два не слишком часто радовали украинцев снежными сугробами и морозами, народные синоптики пообещали, что в феврале погода кардинально изменится.