Мороз у Карпатах та +11 на півдні: прогноз погода на 3 березня 2023

Перші дні весни радують теплою погодою

Завтра, 3 березня, у більшості регіонів України буде спокійна та відносно тепла погода. Мороз нижче 5 градусів очікується лише у Карпатах.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Погода в Україні на 3 березня

По всій Україні очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 2°С тепла до 3°С морозу, в Карпатах 5-10°С морозу; вдень 2-7°С тепла, на Закарпатті та крайньому півдні країни до 11°С тепла.

Прогноз погоди по Київщині на 3 березня

Мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний , 5-10 м/с.

Температура по області вночі від 2°С тепла до 3° морозу, вдень 2-7°С тепла; у Києві вночі 0-2°С морозу, вдень 4-6°С тепла.

Попередження про гідрологічні явища

2-6 березня на ділянці Верхнього Дніпра (в межах країни) та Десни Макошине-Морівськ утримуватиметься затоплення заплави, порушення транспортного сполучення з окремими прирічковими селами у Корюківському, Чернігівському районах Чернігівської області.

ІІ рівень небезпеки — оранжевий.

Прогноз від Наталки Діденко

Як зазначає народна синоптикиня Наталка Діденко, у п'ятницю в більшості областей України переважатиме суха погода — без істотних опадів, хіба ввечері на Сумщині ймовірний невеликий мокрий сніг.

"Вітер повіватиме з заходу, у північній частині буде рвучким, некомфортним, кутайте шию, про шапку не забувайте", — зазначила вона.

Температура повітря залишається без особливих змін: вночі 0-4°С морозу, протягом дня п'ятниці очікується 3-7°С тепла, у південній частині та на Закарпатті 6-9°С тепла.

У Києві 3 березня опадів не очікується. Температура повітря завтра протягом дня становитиме в Києві близько 5°С тепла.

Водночас, відповідно до прогнозу Діденко, у суботу посилиться вітер, а в неділю дещо похолоднішає.

"У більшості областей України суттєві опади — навряд, лише у північних областях можливий невеликий дощ та мокрий сніг", — повідомила вона.

Як відомо, у четвер, 2 березня, по всій території України відчувалося потепління. Подекуди температура сягала до 10°С тепла.