Якою буде погода 2 березня — прогноз від Укргідрометцентру

В Україну йде справжня весна: синоптики розповіли про погоду на завтра
У четвер, 2 березня, по всій території України відчується потепління. Подекуди температура підніметься до +10 градусів.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Якою буде погода
Так, за даними синоптиків, завтра, 2 березня, у більшості регіонів буде хмарно, але з проясненнями. Опадів не очікується.
Вітер буде північно-західний 7-12 м/с. У Карпатах вночі очікується мороз від -1 до -10 градусів. А от вдень температура підніметься до 6 градусів тепла. У південній частині та на Закарпатті — 5-10° тепла.
Погода на Київщині
У Київській області також буде переважно хмарно з проясненнями. Опадів не очікується. Температура по області вночі буде від -1 до -6 градусів морозу, а вдень — до 6 градусів з позначкою плюс.
У столиці вночі буде 2-4° морозу, а вдень — 3-5° тепла.
Нагадаємо, в "Укргідрометцентрі" розповіли, яким був березень в минулі роки.