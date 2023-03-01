Якою буде погода 2 березня — прогноз від Укргідрометцентру

По всій території країни буде плюсова температура

У четвер, 2 березня, по всій території України відчується потепління. Подекуди температура підніметься до +10 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Якою буде погода

Так, за даними синоптиків, завтра, 2 березня, у більшості регіонів буде хмарно, але з проясненнями. Опадів не очікується.

Вітер буде північно-західний 7-12 м/с. У Карпатах вночі очікується мороз від -1 до -10 градусів. А от вдень температура підніметься до 6 градусів тепла. У південній частині та на Закарпатті — 5-10° тепла.

Погода на Київщині

У Київській області також буде переважно хмарно з проясненнями. Опадів не очікується. Температура по області вночі буде від -1 до -6 градусів морозу, а вдень — до 6 градусів з позначкою плюс.

У столиці вночі буде 2-4° морозу, а вдень — 3-5° тепла.

Нагадаємо, в "Укргідрометцентрі" розповіли, яким був березень в минулі роки.