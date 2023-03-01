Какая будет погода 2 марта — прогноз от Укргидрометцентра

В Украину идет настоящая весна: синоптики рассказали о погоде на завтра
В четверг, 2 марта, по всей территории Украины будет потепление. Кое-где температура поднимется до +10 градусов.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Какая будет погода
Да, по данным синоптиков, завтра, 2 марта, в большинстве регионов будет облачно, но с прояснениями. Осадков не ожидается.
Ветер северо-западный 7-12 м/с. В Карпатах ожидается мороз от -1 до -10 градусов. А вот днем температура поднимется до 6 градусов тепла. В южной части и на Закарпатье — 5-10 ° тепла.
Погода в Киевской области
В Киевской области будет преимущественно облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Температура по области ночью будет от -1 до -6 градусов мороза, а днем — до 6 градусов с отметкой плюс.
В столице ночью будет 2-4° мороза, а днем — 3-5° тепла.
Напомним, в "Укргидрометцентре" рассказали, каким был март в прошлые годы.