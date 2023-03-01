Какая будет погода 2 марта — прогноз от Укргидрометцентра

По всей территории страны будет плюсовая температура

В четверг, 2 марта, по всей территории Украины будет потепление. Кое-где температура поднимется до +10 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Какая будет погода

Да, по данным синоптиков, завтра, 2 марта, в большинстве регионов будет облачно, но с прояснениями. Осадков не ожидается.

Ветер северо-западный 7-12 м/с. В Карпатах ожидается мороз от -1 до -10 градусов. А вот днем температура поднимется до 6 градусов тепла. В южной части и на Закарпатье — 5-10 ° тепла.

Погода в Киевской области

В Киевской области будет преимущественно облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Температура по области ночью будет от -1 до -6 градусов мороза, а днем — до 6 градусов с отметкой плюс.

В столице ночью будет 2-4° мороза, а днем — 3-5° тепла.

Напомним, в "Укргидрометцентре" рассказали, каким был март в прошлые годы.