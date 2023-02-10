Прогноз погоди в Україні на 11 лютого: синоптики обіцяють потепління

В Україну йде потепління

В Україні у суботу ще зберігатиметься морозна погода, однак температура дещо підвищиться у порівнянні з попередніми днями. У низці регіонів завтра, 11 лютого, очікуються опади у вигляді снігу.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Прогноз погоди на 11 лютого

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Вночі у західних, вдень і в північних та Вінницькій областях сніг, вдень в західних областях з дощем; на решті території без опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, у західних, північних областях та в Карпатах вдень місцями пориви вітру 15-20 м/с.

Температура вночі 5-10° морозу, у західних, північних та Вінницькій областях 0-5° морозу; вдень від 1° морозу до 4° тепла; в Карпатах вночі 11-17° морозу, вдень 2-7° морозу.

Погода на Київщині

11 лютого на Київщині очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень сніг. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер західний, південно-західний 7-12 м/с, вдень місцями пориви вітру 15-20 м/с.

Температура по області вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; у Києві вночі 1-3° морозу, вдень 1-3° тепла.

Прогноз від Наталки Діденко

Народна синоптикиня Наталка Діденко попередила, що на вихідних погода в Україні зміниться.

"Тому, шановні метеозалежні, підготуйтеся, не лякайтеся. До нас йдуть атмосферні фронти, які принесуть сніг та мокрий сніг", — написала вона у Facebook.

Як зазначається у повідомленні, завтра на півдні та південному сході серйозні опади малоймовірні. Водночас при проходженні фронтів вітер може посилюватися.

"На дорогах через ожеледицю та сніг стане складніше рухатися. Нарешті відступлять морози. Вночі ще буде холодно, особливо найближчої, до -7-14 градусів, проте вже в ніч на неділю цілком пристойні -2-7 градусів", — зазначає Діденко.

А вдень 12 лютого в Україні взагалі очікується від 3 морозу до 2 тепла.

"У Києві погода також зміниться. Періодично сніг, потім мокрий сніг, вдень у неділю фронт поскаче далі, опади припиняться. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, часом рвучкий. Потепління! Вночі ще підморозить, а в денні години - відлига, навіть "плюси" невеличкі. Атмосферний тиск, коливання температури, сніг, вітер — тримайте себе в рівновазі і якісь "цитрамони" з "валідолами" неподалік — погода коверзуватиме", — написала синоптикиня.

Попередження про небезпечні явища

Укргідрометцентр попереджає про зміну гідрологічної ситуації. Зокрема, 10-13 лютого, внаслідок зажорів льоду, на пригирловій ділянці Десни (Броварський район, Київська обл.) можливі різкі коливання рівнів води на 0,1-0,6 м за добу з подальшим затопленням заплави нижче поста Літки, ймовірне початкове затоплення лівого берега заплави біля с.Літки при утриманні і посиленні зажору льоду. І рівень небезпеки – жовтий.

Також синоптики попереджають про значну сніголавинну небезпеку (3 рівень) у Карпатах. Зокрема, небезпека сходження лавин очікується 12 лютого на високогір'ї Закарпатської області.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я", — йдеться у повідомленні.

Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), утримується:

-10-11 лютого — на високогір’ї Закарпатської області.

-10-12 лютого — у горах Івано-Франківської, Чернівецької, Львівської областей.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про різку зміну погоди в Україні.