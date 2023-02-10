Прогноз погоды в Украине на 11 февраля: синоптики обещают потепление

В Украине идет потепление

В Украине в субботу еще сохраняется морозная погода, однако температура несколько повысится по сравнению с предыдущими днями. В ряде регионов завтра, 11 февраля, ожидаются осадки в виде снега.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Прогноз погоды на 11 февраля.

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. Ночью в западных, днем и северных и Винницкой областях снег, днем в западных областях с дождем; на остальной территории без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, в западных, северных областях и Карпатах днем местами порывы ветра 15-20 м/с.

Температура ночью 5-10° мороза, в западных, северных и Винницких областях 0-5° мороза; днем от 1° мороза до 4° тепла; в Карпатах ночью 11-17° мороза, днем 2-7° мороза.

Погода в Киевской области

11 февраля в Киевской области ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер западный, юго-западный 7-12 м/с, днем местами порывы ветра 15-20 м/с.

Температура по области ночью 0-5° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла; в Киеве ночью 1-3° мороза, днем 1-3° тепла.

Прогноз от Наталки Диденко

Народный синоптик Наталья Диденко предупредила, что на выходных погода в Украине изменится.

"Поэтому, уважаемые метеозависимые, подготовьтесь, не пугайтесь. К нам идут атмосферные фронты, которые принесут снег и мокрый снег", — написала она в Facebook.

Как говорится в сообщении, завтра на юге и юго-востоке серьезные осадки маловероятны. В то же время при прохождении фронтов ветер может усиливаться.

"На дорогах из-за гололедицы и снега станет сложнее передвигаться. Наконец отступят морозы. Ночью еще будет холодно, особенно в ближайшую, до -7-14 градусов, однако уже в ночь на воскресенье вполне приличные -2-7 градусов", — отмечает Диденко.

А днем 12 февраля в Украине вообще ожидается от 3 мороза до 2 тепла.

"В Киеве погода также изменится. Периодически снег, затем мокрый снег, днем в воскресенье фронт поскачет дальше, осадки прекратятся. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, временами порывистый. Потепление! Ночью еще подморозит, а в дневные часы — оттепель, даже "плюсы" небольшие. Атмосферное давление, колебания температуры, снег, ветер — держите себя в равновесии и какие-то "цитрамоны" с "валидолами" неподалеку — погода будет коверзовать", — написала синоптик.

Предупреждение об опасных явлениях

Укргидрометцентр предупреждает об изменении гидрологической ситуации. В частности, 10-13 февраля, в результате зажоров льда, на устьевом участке Десны (Броварской район, Киевская обл.) возможны резкие колебания уровней воды на 0,1-0,6 м в сутки с последующим затоплением поймы ниже поста левого берега поймы возле с. Летки при содержании и усилении льда. И уровень опасности – желтый.

Также синоптики предупреждают о значительной снеголавинной опасности (3-й уровень) в Карпатах. В частности, опасность схода лавин ожидается 12 февраля на высокогорье Закарпатской области.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье", — говорится в сообщении.

Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), удерживается:

-10-11 февраля — на высокогорье Закарпатской области.

-10-12 февраля — в горах Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской областей.

Напомним, ранее синоптики предупредили о резком изменении погоды в Украине.