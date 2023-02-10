Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Общество arrow Морозы отступают: какой будет погода в Украине в субботу arrow

Морозы отступают: какой будет погода в Украине в субботу

10 февраля 2023 18:00
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Прогноз погоды в Украине на 11 февраля: синоптики обещают потепление
В Украине идет потепление
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В Украине в субботу еще сохраняется морозная погода, однако температура несколько повысится по сравнению с предыдущими днями. В ряде регионов завтра, 11 февраля, ожидаются осадки в виде снега.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Читайте также:

Прогноз погоды на 11 февраля.

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. Ночью в западных, днем и северных и Винницкой областях снег, днем в западных областях с дождем; на остальной территории без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, в западных, северных областях и Карпатах днем местами порывы ветра 15-20 м/с.

Температура ночью 5-10° мороза, в западных, северных и Винницких областях 0-5° мороза; днем от 1° мороза до 4° тепла; в Карпатах ночью 11-17° мороза, днем 2-7° мороза.

Погода в Киевской области

11 февраля в Киевской области ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер западный, юго-западный 7-12 м/с, днем местами порывы ветра 15-20 м/с.

Температура по области ночью 0-5° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла; в Киеве ночью 1-3° мороза, днем 1-3° тепла.

Прогноз от Наталки Диденко

Народный синоптик Наталья Диденко предупредила, что на выходных погода в Украине изменится.

"Поэтому, уважаемые метеозависимые, подготовьтесь, не пугайтесь. К нам идут атмосферные фронты, которые принесут снег и мокрый снег", — написала она в Facebook.

Как говорится в сообщении, завтра на юге и юго-востоке серьезные осадки маловероятны. В то же время при прохождении фронтов ветер может усиливаться.

"На дорогах из-за гололедицы и снега станет сложнее передвигаться. Наконец отступят морозы. Ночью еще будет холодно, особенно в ближайшую, до -7-14 градусов, однако уже в ночь на воскресенье вполне приличные -2-7 градусов", — отмечает Диденко.

А днем 12 февраля в Украине вообще ожидается от 3 мороза до 2 тепла.

"В Киеве погода также изменится. Периодически снег, затем мокрый снег, днем в воскресенье фронт поскачет дальше, осадки прекратятся. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, временами порывистый. Потепление! Ночью еще подморозит, а в дневные часы — оттепель, даже "плюсы" небольшие. Атмосферное давление, колебания температуры, снег, ветер — держите себя в равновесии и какие-то "цитрамоны" с "валидолами" неподалеку — погода будет коверзовать", — написала синоптик.

Предупреждение об опасных явлениях

Укргидрометцентр предупреждает об изменении гидрологической ситуации. В частности, 10-13 февраля, в результате зажоров льда, на устьевом участке Десны (Броварской район, Киевская обл.) возможны резкие колебания уровней воды на 0,1-0,6 м в сутки с последующим затоплением поймы ниже поста левого берега поймы возле с. Летки при содержании и усилении льда. И уровень опасности – желтый.

Также синоптики предупреждают о значительной снеголавинной опасности (3-й уровень) в Карпатах. В частности, опасность схода лавин ожидается 12 февраля на высокогорье Закарпатской области.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье", — говорится в сообщении.

Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), удерживается:

  • -10-11 февраля на высокогорье Закарпатской области.
  • -10-12 февраля — в горах Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской областей.

Напомним, ранее синоптики предупредили о резком изменении погоды в Украине.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

18:40 Спортсмены подыгрывают пропаганде: Зеленский просит союзников не допустить россию к Олимпиаде

18:35 Зеленский собрал Ставку: говорили о ситуации на передовой и последствиях новой атаки россии

18:33 Послы G7 призвали Верховную Раду возобновить е-декларирование для предотвращения коррупции

18:32 Billboard назвал женщину 2023 года: она присоединилась к Мадонне, Леди Гаге, Карди Би и другим звездам

18:27 В Украине объявили отбой тревоги: запускала ли россия ракеты

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:19 Третий раз за день: в Украине объявили воздушную тревогу

Эксклюзив

18:05 Россия продолжит ракетные атаки как минимум до весны: подробности мощного удара за 10 февраля

Новина з відео

18:04 "Думала, что уже не выйдет": KOLA представила новую чувственную песню, которую написала за 25 минут

Эксклюзив

18:00 "Будут изменения в Кабмине, скандалы с чиновниками и депутатами": политконсультант Владислав Станков про коррупцию

17:57 Анастасия Меркушина рассказала о выигрышной тактике для гонки в биатлоне

Новина з відео

18:04 "Думала, что уже не выйдет": KOLA представила новую чувственную песню, которую написала за 25 минут

Эксклюзив

18:00 "Будут изменения в Кабмине, скандалы с чиновниками и депутатами": политконсультант Владислав Станков про коррупцию

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 11 февраля: Ракам — уделить время быту, Козерогам — приготовиться к неожиданностям

Новина з відео

17:22 Минкульт предложил Киевской консерватории отказаться от Чайковского в названии и напомнил о законе

Новина з відео

14:06 В Турции из-под завалов достали украинку и ее 4-летнего сына, — CNN

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

12:48 HIMARS от LEGO: компания представила уникальную модель с украинским солдатом возле РСЗО

Новина з відео

12:45 Наступление на Одессу: Черное море станет для россиян мертвым, — Братчук

Новина з відео

08:47 В Украине масштабная воздушная тревога: что известно о запуске ракет

Новина з відео

06:15 Алина Байкова оригинально унизила путина на открытии Недели моды в Нью-Йорке

Эксклюзив

21:49 Мощное турне Зеленского в ЕС: итоги визита и встреч с самыми влиятельными политиками

Эксклюзив

18:05 Россия продолжит ракетные атаки как минимум до весны: подробности мощного удара за 10 февраля

Эксклюзив

18:00 "Будут изменения в Кабмине, скандалы с чиновниками и депутатами": политконсультант Владислав Станков про коррупцию

09:14 Насколько в Харькове за год подешевело жилье

Эксклюзив

08:00 Долгая дорога к справедливости: сможет ли Украина получить от россии компенсацию за войну

Эксклюзив

21:49 Мощное турне Зеленского в ЕС: итоги визита и встреч с самыми влиятельными политиками

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

18:00 Какое оружие и авиацию Украина может получить от Великобритании: мнение эксперта

17:19 США сигнализируют о долгосрочной поддержке Украины

Эксклюзив

17:10 И накормят, и обогреют: печки-буржуйки от одесских волонтеров, разработанные для передовой

08:00 Wordtune: искусственный интеллект, способный в разы упростить написание текстов на английском

Эксклюзив

19:28 Лондон на стороне Киева с первых дней войны: итоги исторического визита Зеленского в Великобританию

Актуальное по теме

None 10 Февраль 18:40

Спортсмены подыгрывают пропаганде: Зеленский просит союзников не допустить россию к Олимпиаде

None 10 Февраль 18:36

Зеленский собрал Ставку: говорили о ситуации на передовой и последствиях новой атаки россии

None 10 Февраль 18:33

Послы G7 призвали Верховную Раду возобновить е-декларирование для предотвращения коррупции

None 10 Февраль 18:31

Billboard назвал женщину 2023 года: она присоединилась к Мадонне, Леди Гаге, Карди Би и другим звездам

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB